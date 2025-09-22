Hættan að menn fari að girnast hann frá útlöndum

Freyr Sigurðsson, leikmaður Fram, átti skínandi fínan leik í tapi gegn Víkingi í fyrstu umferð efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í gær í Víkinni í gærkvöldi.
Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var spurður út í Frey eftir leikinn en hann kom til fram frá Sindra á Höfn fyrir tímabilið 2024. Hann fór því úr 2. deild í efstu deild en Freyr er fæddur árið 2005.
„Hann fékk marga leiki í fyrra sem hjálpaði honum mikið. Hann æfði vel í vetur, er búinn að stækka aðeins og styrkjast, fá smá kjöt utan á sig. Því fleiri leiki sem þú færð, því meira venstu því að spila á móti svona sterkum liðum. Mér fannst hann eiga smá í basli í fyrri hálfleik en í seinni hálfleik var hann frábær þegar hann fór að nota líkamann sinn betur.
Hann er frábær fótboltamaður, er náttúrlega lítill en hann býr yfir miklum styrk, hefur gott jafnvægi og gríðarlega góða tækni. Það er erfitt að stoppa hann þegar hann er kominn á flug og það er ofboðslega gaman að hafa svona strák í liðinu sem við Framarar erum stoltir af. Nú fer hættan að koma að menn fari að girnast hann frá útlöndum en ef af því verður fögnum við honum allir og vonumst til að hann eigi góðan feril áfram. Á meðan hann er í Fram mæli ég með að fólk komi bara og horfi bara á Fram-liðið spila. Freyr er skemmtileg týpa, hann er góður í klefa og frábær í hóp.“
Rúnar þekkir atvinnumannaumhverfið vel, en hversu langt getur Freyr náð?
„Eins og ég segi með alla fótboltamenn sem fara erlendis frá Íslandi. Hann þarf að komast í hendurnar á þjálfara sem vill nota hann, vill hjálpa honum og gera hann betri. Það er mjög mikilvægt að velja rétt lið og rétt land, ég hef oft sagt það sjálfur að það eru allt of margir íslenskir fótboltamenn sem eru að velja vitlaus lið eða þjálfara þegar þeir fara út. Það er margt sem menn þurfa að horfa í þegar þeir fara út og þess vegna er mikilvægt að þeir fái alvöru ráðgjöf, viti út í hvað þeir eru að fara og hvað þjálfararnir erlendis eru að fara að gera við þá.“