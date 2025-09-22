Kári orðinn leikmaður Þórs

Kári Kristján Kristjánsson, línumaðurinn stóri og stæðilegi, hefur gert samning við handknattleiksdeild Þórs frá Akureyri.
Samningurinn gildir út nýhafið tímabil. Kári kemur til Þórs frá uppeldisfélagi sínu ÍBV en hann yfirgaf félagið eftir ósætti við stjórn félagsins.
Kári er fertugur reynslubolti sem hefur leikið 145 leiki með A-landsliði Íslands. Hann lék sem atvinnumaður frá 2009 til 2024 í Sviss, Þýskalandi og Danmörku.
Hann kom heim árið 2024 og samdi við Val en ári síðar var hann orðinn leikmaður ÍBV, þar sem hann lék þar til á síðasta tímabili.