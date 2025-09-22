Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði jöfnunarmark Valsmanna þegar átta mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma í 1:1 jafntefli Vals og Breiðabliks í kvöld. Tryggvi ræddi við mbl.is eftir leik.
Ertu sáttur með niðurstöðu leiksins?
„Nei, ég myndi ekki segja það fyrirfram, en úr því sem komið var er gott að ná að jafna svona seint í leiknum. Þetta er leikur sem við hefðum viljað vinna og það hefði gert mikið fyrir okkur, en vissulega er stigið betra en tap úr því sem komið var“
Það eru tveir vítaspyrnudómar í leiknum, hvað fannst þér um þá ?
„Ég er ekki búinn að sjá þetta aftur. Það eru misjafnar skoðanir á vítinu þeirra en þaðan sem ég stóð fannst mér þetta vera víti og vítið sem að við fáum er pjúra víti, þannig að bæði vítin eru rétt held ég allavega“.
Nú hefur þú verið að spila sem fremsti maður að undanförnu eftir að Patrick Pedersen meiddist. Hvernig kanntu við það, miðað við það að vera á kantinum?
„Bara ágætlega, í okkar kerfi er aðeins minna frjálsræði og mér líður betur frammi með öðrum framherja, mögulega í öðru kerfi. Það er fyrst og fremst sárt að missa besta framherjann í deildinni, en ég verð að taka mínu hlutverki og ég geri það eins vel og ég get. Ég ætla að vera hreinskilinn með það að mér líður betur á kantinum, en mér finnst ég alveg geta leyst það að spila frammi og kann ágætlega við mig þar“.
Hvernig lítur framhaldið út hjá ykkur ?
„Við þurfum að vinna okkar leiki og núna þurfum við að treysta á önnur úrslit líka. En það eina sem við getum gert er að klára okkar leiki og sjá hverju það skilar okkur“.