Valur – Breiðablik, staðan er 0:0

Kristinn Freyr Sigurðsson og Viktor Karl Einarsson eigast við á …
Kristinn Freyr Sigurðsson og Viktor Karl Einarsson eigast við á Hlíðarenda. mbl.is/Ólafur Árdal
Kristján Gylfi Guðmundsson

kristjangg@mbl.is

Valur og Breiðablik mætast í 23. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Valsvellinum á Hlíðarenda klukkan 19.15.

Valur er í þriðja sæti deildarinnar með 40 stig og Breiðablik í fjórða með 34.

Mbl.is er á Valsvellinum og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

1. mín. Það er hugur í stuðningsmönnum Blika sem sprengja hér confetti sprengju yfir alla stúkuna og eitthvað af því ratar inn á völlinn.
