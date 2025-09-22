Valur – Breiðablik, staðan er 0:0

Kristján Gylfi Guðmundsson
Valur og Breiðablik mætast í 23. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Valsvellinum á Hlíðarenda klukkan 19.15.
Valur er í þriðja sæti deildarinnar með 40 stig og Breiðablik í fjórða með 34.
Mbl.is er á Valsvellinum og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.
|Valur
|0:0
|Breiðablik
|1. mín. Það er hugur í stuðningsmönnum Blika sem sprengja hér confetti sprengju yfir alla stúkuna og eitthvað af því ratar inn á völlinn.
