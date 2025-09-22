Vestramenn geta andað léttir

Fatai Gbadamosi, leikmaður Vestra í Bestu deild karla í fótbolta, er að öllum líkindum ekki með slitið krossband.
Þetta tilkynnti Davíð Smári Lamude, þjálfari liðsins, í samtali við fótbolta.net en Fatai var borinn af velli í tapi gegn ÍA, 4:0, í 23. umferð deildarinnar á Ísafirði á laugardaginn.
Miðjumaðurinn hefur verið algjör lykilmaður liði Vestra á tímabilinu og átti hann stóran þátt í sigri liðsins í úrslitaleik bikarkeppninnar í ágúst.
„Það er stutt síðan að þetta gerðist. Við höfum ekki enn fengið niðurstöðu en það útskýrist á næstu dögum. Grunur okkar er að þetta sé minna en við héldum í fyrstu,“ sagði Davíð Smári í samtali við fótbolta.net.
„Við héldum í fyrstu að þetta væri eitthvað mjög slæmt í hné. Miðað við öll próf sem hann hefur farið í fram að þessu virðist staðan ekki vera svoleiðis. Það er samt óljóst hvert framhaldið verður en það kemur vonandi í ljós í vikunni,“ segir Davíð Smári.