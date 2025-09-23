Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 23.9.2025 | 9:05

Auðvelt val í átjándu umferðinni

Berglind Björg Þorvaldsdóttir skoraði fimm mörk gegn Þór/KA.
Berglind Björg Þorvaldsdóttir skoraði fimm mörk gegn Þór/KA. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Berglind Björg Þorvaldsdóttir, framherjinn reyndi úr Breiðabliki, var besti leikmaður 18. umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins.

Það ætti ekki að koma á óvart því Berglind skoraði fimm mörk á fyrstu 48 mínútum leiks Breiðabliks og Þórs/KA á Kópavogsvelli á laugardaginn. Staðan var 7:1 þegar henni var skipt af velli á 60. mínútu og hún hefði því hæglega getað bætt við mörkum. Lokatölur urðu 9:2 og Berglind fékk 3 M í einkunn hjá Morgunblaðinu.

Hún varð með þessu fyrsti leikmaðurinn í tíu ár til að skora fimm mörk í leik í efstu deild kvenna en síðust til þess var Jasmín Erla Ingadóttir sem var aðeins 17 ára þegar hún skoraði fimm mörk fyrir Fylki í 6:0-sigri á Þrótti árið 2015.

