Auðvelt val í átjándu umferðinni

Berglind Björg Þorvaldsdóttir, framherjinn reyndi úr Breiðabliki, var besti leikmaður 18. umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins.
Það ætti ekki að koma á óvart því Berglind skoraði fimm mörk á fyrstu 48 mínútum leiks Breiðabliks og Þórs/KA á Kópavogsvelli á laugardaginn. Staðan var 7:1 þegar henni var skipt af velli á 60. mínútu og hún hefði því hæglega getað bætt við mörkum. Lokatölur urðu 9:2 og Berglind fékk 3 M í einkunn hjá Morgunblaðinu.
Hún varð með þessu fyrsti leikmaðurinn í tíu ár til að skora fimm mörk í leik í efstu deild kvenna en síðust til þess var Jasmín Erla Ingadóttir sem var aðeins 17 ára þegar hún skoraði fimm mörk fyrir Fylki í 6:0-sigri á Þrótti árið 2015.
