Myndskeið: Vítaspyrnur og dramatík á Hlíðarenda

Valur og Breiðablik gerðu dramatískt jafntefli, 1:1, í 23. umferð efri hluta Bestu deildar karla í knattspyrnu í gærkvöldi.
Bæði mörkin komu eftir vítaspyrnur en Höskuldur Gunnlaugsson kom Blikum yfir eftir tæplega klukkutíma leik áður en Tryggvi Hrafn Haraldsson jafnaði metin á áttundu mínútu uppbótartíma.
Vítaspyrnan sem Breiðablik var dæmd eftir að Markus Nakkim felldi Tobias Thomsen. Valur fékk vítaspyrnu eftir að Valgeir Valgeirsson handlék knöttinn innan vítateigs.
Áður en vítaspyrnan var dæmd fékk Valur hornspyrnu en þar vildu Blikar fá dæmda hendi á Hólmar Örn Eyjólfsson, sem sló boltann út af en vann af einhverjum ástæðum hornspyrnu fyrir sitt lið.
Mörkin, vafaatriðin og helstu tilþrif má sjá hér: