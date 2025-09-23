Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 23.9.2025 | 17:11

Sjö leikmenn í bann – tveir leikir fyrir hártog

Rúnar Már Sigurjónsson verður ekki með ÍA í fallslag gegn …
Rúnar Már Sigurjónsson verður ekki með ÍA í fallslag gegn KR. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

Sjö leikmenn úr Bestu deildum karla og kvenna voru úrskurðaðir í leikbann þegar Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ fundaði í dag.

Georg Bjarnason hjá Aftureldingu er kominn í eins leiks bann fyrir rauða spjaldið sem hann fékk gegn ÍBV á sunnudaginn. Hann verður ekki með KA gegn Aftureldingu.

Grétar Snær Gunnarsson hjá FH, Rúnar Már Sigurjónsson hjá ÍA, Marcel Römer hjá KA og Amin Cosic hjá KR eru komnir í bann fyrir sjö gul spjöld á leiktíðinni. FH mætir Breiðabliki í næstu umferð og ÍA og KR mætast.

Í Bestu deild kvenna er Lily Farkas hjá Fram komin í eins leiks bann fyrir fjögur gul spjöld. Candela González hjá FHL er komin í tveggja leikja bann fyrir að toga í hárið á Freyju Stefánsdóttur leikmanni Víkinga í leik liðanna á laugardaginn var. Fram og FHL mætast í næst umferð.

Einn þjálfari í Bestu deildinni var úrskurðaður í eins leiks bann en Rúnar Kristinsson þjálfari Fram fékk rautt spjald er liðið mætti Víkingi. Hann verður ekki á hliðarlínunni er Fram mætir Val. 

