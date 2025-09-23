Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 23.9.2025 | 10:49

Tryggvi tryggði dýrmætt stig – M-gjöfin úr leiknum

Markvörðurinn reyndi Ögmundur Kristinsson slær boltann frá marki Vals í …
Markvörðurinn reyndi Ögmundur Kristinsson slær boltann frá marki Vals í gærkvöldi en hann lék sinn fyrsta leik í ár. mbl.is/Eyþór
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tryggvi Hrafn Haraldsson bjargaði dýrmætu stigi í hús fyrir Valsmenn í gærkvöld þegar hann jafnaði úr vítaspyrnu gegn Breiðabliki, 1:1, á áttundu mínútu í átta mínútna uppbótartíma í lokaleik 23. umferðar Bestu deildar karla í fótbolta.

Tryggvi kom þar með Valsmönnum í annað sætið á ný, á betri markatölu en Stjarnan, en þeir eru aftur á móti fjórum stigum á eftir toppliði Víkings.

Blikar voru á góðri leið með að innbyrða sinn fyrsta sigur í átta leikjum frá 19. júlí, sigur sem hefði komið þeim af alvöru inn í baráttuna um Evrópusæti á ný.

Nú eru þeir hins vegar áfram sex stigum á eftir Val og Stjörnunni þegar fjórum umferðum er ólokið. Átta leikir í röð án sigurs, þar af fimm jafntefli, hjá ríkjandi Íslandsmeisturum og eftir þessi úrslit eru þeirra veikustu vonir um að verja titilinn úr sögunni.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
„Rússar eiga ekki að velkjast í vafa“ Enn hætta á að 12 ára barn sé vistað með 17 ára Þrjú brot Rússa í norskri lofthelgi „Mikil hætta“ á skemmdarverkum í Danmörku
Fleira áhugavert
Þrjú brot Rússa í norskri lofthelgi Flugöryggi í forgangi ef til drónaflugs kemur Fimm ár fyrir fíkniefni í samanbrjótanlegu rúmi Enn hætta á að 12 ára barn sé vistað með 17 ára