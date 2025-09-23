Tryggvi tryggði dýrmætt stig – M-gjöfin úr leiknum

Tryggvi Hrafn Haraldsson bjargaði dýrmætu stigi í hús fyrir Valsmenn í gærkvöld þegar hann jafnaði úr vítaspyrnu gegn Breiðabliki, 1:1, á áttundu mínútu í átta mínútna uppbótartíma í lokaleik 23. umferðar Bestu deildar karla í fótbolta.
Tryggvi kom þar með Valsmönnum í annað sætið á ný, á betri markatölu en Stjarnan, en þeir eru aftur á móti fjórum stigum á eftir toppliði Víkings.
Blikar voru á góðri leið með að innbyrða sinn fyrsta sigur í átta leikjum frá 19. júlí, sigur sem hefði komið þeim af alvöru inn í baráttuna um Evrópusæti á ný.
Nú eru þeir hins vegar áfram sex stigum á eftir Val og Stjörnunni þegar fjórum umferðum er ólokið. Átta leikir í röð án sigurs, þar af fimm jafntefli, hjá ríkjandi Íslandsmeisturum og eftir þessi úrslit eru þeirra veikustu vonir um að verja titilinn úr sögunni.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.