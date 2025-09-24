Dagný samdi við Víking

Knattspyrnukonan Dagný Rún Pétursdóttir hefur skrifað undir nýjan samning við Víking úr Reykjavík sem gildir út tímabilið 2027.
Dagný Rún, sem er 22 ára gömul, hefur fest sig í sessi sem lykilmaður hjá Víkingi á yfirstandandi tímabili og skorað fimm mörk í 16 leikjum í Bestu deildinni ásamt einu marki í einum bikarleik.
Hún ólst upp hjá HK og hóf meistaraflokksferilinn með HK/Víkingi aðeins 16 ára gömul árið 2019.
Dagný Rún hefur alls leikið 28 leiki í efstu deild og skorað í þeim fimm mörk, öll í sumar, ásamt því að leika 51 leik og skora átta mörk í næstefstu deild.
Hún á einn leik fyrir U23 ára landslið Íslands að baki, sem er skráður sem A-landsleikur, og skoraði í honum.