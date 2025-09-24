Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 24.9.2025 | 10:34

Dagný samdi við Víking

Dagný Rún Pétursdóttir í leik með Víkingi.
Dagný Rún Pétursdóttir í leik með Víkingi. mbl.is/Óttar

Knattspyrnukonan Dagný Rún Pétursdóttir hefur skrifað undir nýjan samning við Víking úr Reykjavík sem gildir út tímabilið 2027.

Dagný Rún, sem er 22 ára gömul, hefur fest sig í sessi sem lykilmaður hjá Víkingi á yfirstandandi tímabili og skorað fimm mörk í 16 leikjum í Bestu deildinni ásamt einu marki í einum bikarleik.

Hún ólst upp hjá HK og hóf meistaraflokksferilinn með HK/Víkingi aðeins 16 ára gömul árið 2019.

Dagný Rún hefur alls leikið 28 leiki í efstu deild og skorað í þeim fimm mörk, öll í sumar, ásamt því að leika 51 leik og skora átta mörk í næstefstu deild.

Hún á einn leik fyrir U23 ára landslið Íslands að baki, sem er skráður sem A-landsleikur, og skoraði í honum.

mbl.is
