Frábær karakter hjá íslensku drengjunum

U16 ára drengjalið Íslands vann dramatískan sigur á jafnöldrum sínum frá Norður-Írlandi, 3:2, á alþjóðlegu móti í Finnlandi í dag.
Þetta var annar af þremur leikjum liðsins á mótinu en í gær unnu drengirnir endurkomusigur á Eistum, 4:2. Á föstudaginn mætir Ísland síðan gestgjöfum Finnlands í lokaleiknum.
Sigurður Nói Jóhannsson kom Íslandi yfir á 2. mínútu en Norður-Írar jöfnuðu metin fjórum mínútum síðar.
Bjarki Orri Brynjarsson kom Íslandi aftur yfir á 39. mínútu, 2:1, og var það staðan þar til undir blálokin.
Norður-Írar jöfnuðu hins vegar á þriðju mínútu uppbótartíma seinni hálfleiks. Íslenska liðið lét það þó ekki á sig fá en Aron Kristinn Zumbergs skoraði sigurmarkið tveimur mínútum síðar, 3:2.