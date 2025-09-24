Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 24.9.2025 | 12:30

Frábær karakter hjá íslensku drengjunum

Íslensku drengirnir unnu góðan sigur í dag.
Íslensku drengirnir unnu góðan sigur í dag. Ljósmynd/KSÍ

U16 ára drengjalið Íslands vann dramatískan sigur á jafnöldrum sínum frá Norður-Írlandi, 3:2, á alþjóðlegu móti í Finnlandi í dag. 

Þetta var annar af þremur leikjum liðsins á mótinu en í gær unnu drengirnir endurkomusigur á Eistum, 4:2. Á föstudaginn mætir Ísland síðan gestgjöfum Finnlands í lokaleiknum. 

Sigurður Nói Jóhannsson kom Íslandi yfir á 2. mínútu en Norður-Írar jöfnuðu metin fjórum mínútum síðar. 

Bjarki Orri Brynjarsson kom Íslandi aftur yfir á 39. mínútu, 2:1, og var það staðan þar til undir blálokin.

Norður-Írar jöfnuðu hins vegar á þriðju mínútu uppbótartíma seinni hálfleiks. Íslenska liðið lét það þó ekki á sig fá en Aron Kristinn Zumbergs skoraði sigurmarkið tveimur mínútum síðar, 3:2. 

