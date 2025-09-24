Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 24.9.2025 | 11:20 | Uppfært 11:56

Skagamaðurinn bestur í 23. umferðinni – lið umferðarinnar

Gísli Laxdal Unnarsson fór mikinn gegn Vestra á Ísafirði.
Gísli Laxdal Unnarsson fór mikinn gegn Vestra á Ísafirði. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson

Gísli Laxdal Unnarsson, sóknarmaður ÍA, var besti leikmaður 23. umferðar Bestu deildar karla í fótbolta að mati Morgunblaðsins. Gísli átti mjög góðan leik þegar ÍA vann stórsigur gegn Vestra á Ísafirði, 4:0, en hann skoraði fyrsta mark ÍA í leiknum eftir frábært einstaklingsframtak og lagði svo upp fjórða mark Skagamanna á 79. mínútu. Hann fékk tvö M fyrir frammistöðu sína í leiknum. 

Gísli, sem er 24 ára gamall, er uppalinn hjá ÍA og lék sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir félagið 14. júní árið 2020, þá 19 ára gamall, þegar hann kom inn á sem varamaður í 3:1-sigri gegn KA í úrvalsdeildinni á Akranesi. Tímabilið 2019 lék hann bæði með Skallagrími í 3. deildinni og Kára í 2. deildinni á láni frá ÍA.

