Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.9.2025 | 15:52

Áfall fyrir KR-inga

Galdur Guðmundsson í leik með KR gegn Fram í síðasta …
Galdur Guðmundsson í leik með KR gegn Fram í síðasta mánuði. mbl.is/Eyþór

Knattspyrnumaðurinn Galdur Guðmundsson tekur ekki frekari þátt með KR á tímabilinu vegna meiðsla sem munu halda honum frá keppni næstu tvo mánuði. Einn mánuður er eftir af tímabilinu.

Fótbolti.net greinir frá því að Galdur hafi meiðst á læri í 0:7-tapi fyrir Víkingi úr Reykjavík fyrr í mánuðinum og sé af þeim sökum úr leik.

Hann var keyptur til KR frá danska félaginu Horsens í sumar, lék fimm leiki í Bestu deildinni og skoraði í þeim eitt mark.

Galdur er 19 ára gamall fjölhæfur sóknarmaður sem ólst upp hjá Breiðabliki og gekk ungur að árum til liðs við stórlið FC Köbenhavn.

mbl.is
