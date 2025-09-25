Áfall fyrir KR-inga

Knattspyrnumaðurinn Galdur Guðmundsson tekur ekki frekari þátt með KR á tímabilinu vegna meiðsla sem munu halda honum frá keppni næstu tvo mánuði. Einn mánuður er eftir af tímabilinu.
Fótbolti.net greinir frá því að Galdur hafi meiðst á læri í 0:7-tapi fyrir Víkingi úr Reykjavík fyrr í mánuðinum og sé af þeim sökum úr leik.
Hann var keyptur til KR frá danska félaginu Horsens í sumar, lék fimm leiki í Bestu deildinni og skoraði í þeim eitt mark.
Galdur er 19 ára gamall fjölhæfur sóknarmaður sem ólst upp hjá Breiðabliki og gekk ungur að árum til liðs við stórlið FC Köbenhavn.