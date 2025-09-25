Bikar var alltaf að fara á loft í Eyjum

„Ríkjandi gleði er orðið til að lýsa þessu sumri,“ sagði Guðný Geirsdóttir markvörður ÍBV en hún og liðsfélagar hennar unnu 1. deildina í fótbolta afar sannfærandi. Liðið hafnaði langefst með 49 stig úr 18 leikjum, 16 sigra, eitt jafntefli og eitt tap. ÍBV skoraði þá 78 mörk, eða yfir fjögur í leik, og fékk á sig aðeins 15, eða minna en mark í leik. Þá var ÍBV ellefu stigum á undan næstefsta liði og ljóst nokkuð snemma í sumar að liðið ætlaði beint upp.
„Við náðum að smella rosalega vel saman. Við lögðum grunn að þessu í fyrra og áttum alveg séns á að komast upp en það vantaði herslumuninn. Við hugsuðum eftir tímabilið í fyrra að það væri svo sem ágætt að taka annað ár í viðbót niðri og byggja ofan á það sem komið var. Síðan vorum við galið heppnar með Bandaríkjakonurnar okkar. Þær eru bæði frábærar sem leikmenn og í hópnum.“
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.