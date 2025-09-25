Breiðablik tekur á móti Stjörnunni í 19. umferð í efri hluta Bestu deildar kvenna í knattspyrnu á Kópavogsvelli klukkan 18.
Breiðablik er á toppnum með 49 stig og Stjarnan er í sjötta sæti með 25 stig.
Mbl.is er á Kópavogsvelli og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.
|FH
|0:1
|Valur
|0:1! - Fanndís kemur Val yfir á markamínútunni! Anna Rakel með fyrirgjöf frá vinstri sem Katla María nær aðeins að snerta með kollinum. Boltinn endar hins vegar hjá Fanndísi á fjær sem tekur eina snertingu og klárar svo glæsilega á lofti upp í nærhornið.Fanndís Friðriksdóttir (Valur) skorar