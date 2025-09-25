Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.9.2025 | 17:00

Breiðablik – Stjarnan kl. 18, bein lýsing

Jessica Ayers og Heiðdís Lillýjardóttir í leik liðanna í vor.
Mist Þ. Grönvold

Breiðablik tekur á móti Stjörnunni í 19. umferð í efri hluta Bestu deildar kvenna í knattspyrnu á Kópavogsvelli klukkan 18.

Breiðablik er á toppnum með 49 stig og Stjarnan er í sjötta sæti með 25 stig.

Mbl.is er á Kópavogsvelli og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Aðrir virkir leikir

FH 0:1 Valur opna
43. mín. Fanndís Friðriksdóttir (Valur) skorar 0:1! - Fanndís kemur Val yfir á markamínútunni! Anna Rakel með fyrirgjöf frá vinstri sem Katla María nær aðeins að snerta með kollinum. Boltinn endar hins vegar hjá Fanndísi á fjær sem tekur eina snertingu og klárar svo glæsilega á lofti upp í nærhornið.
Þróttur R. 0:0 Víkingur R. opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Breiðablik 0:0 Stjarnan opna loka
0. mín. Komið þið sæl og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Breiðabliks og Stjörnunnar í 19. umferð í efri hluta Bestu deildar kvenna í knattspyrnu.
mbl.is
