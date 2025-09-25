Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 25.9.2025 | 8:00

Erfitt að sjá eitthvert lið keppa við Breiðablik

Breiðablik hefur verið óstöðvandi í ár.
Breiðablik hefur verið óstöðvandi í ár. mbl.is/Birta Margrét
Morgunblaðið

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks geta varið titilinn í Bestu deild kvenna í fótbolta með hagstæðum úrslitum en 19. umferðin, sú fyrsta eftir skiptingu deildarinnar, hefst í kvöld.

Blikar eru í toppsætinu með 49 stig, 11 stigum meira en FH í öðru sæti og 13 meira en Þróttur í þriðja sæti. Ef Blikum tekst að vinna sinn leik, á heimavelli gegn Stjörnunni, og FH vinnur ekki Val, þá verður Kópavogsliðið meistari.

Framan af var mikil samkeppni á toppnum og héldu Þróttur og FH vel í við Blika en Þróttarar voru lengi á toppnum. Síðustu vikur hafa Blikar þó unnið alla leiki á meðan hin liðin hafa klikkað.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Drónar á sveimi yfir Álaborg og flugvellinum lokað Kristján Markús krefst sýknu Engin köld svæði á Íslandi Ísland „algjörlega varnarlaust“ gagnvart nýrri ógn
Fleira áhugavert
Ísland „algjörlega varnarlaust“ gagnvart nýrri ógn Ráðherra virðist átta sig á að nota fagaðila Karlmaður lést í bílslysi Leitt að fá ekki að hitta ykkur!