Erfitt að sjá eitthvert lið keppa við Breiðablik

Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks geta varið titilinn í Bestu deild kvenna í fótbolta með hagstæðum úrslitum en 19. umferðin, sú fyrsta eftir skiptingu deildarinnar, hefst í kvöld.
Blikar eru í toppsætinu með 49 stig, 11 stigum meira en FH í öðru sæti og 13 meira en Þróttur í þriðja sæti. Ef Blikum tekst að vinna sinn leik, á heimavelli gegn Stjörnunni, og FH vinnur ekki Val, þá verður Kópavogsliðið meistari.
Framan af var mikil samkeppni á toppnum og héldu Þróttur og FH vel í við Blika en Þróttarar voru lengi á toppnum. Síðustu vikur hafa Blikar þó unnið alla leiki á meðan hin liðin hafa klikkað.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.