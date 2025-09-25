Arna Sif Ásgrímsdóttir, varnarmaður Vals, sneri aftur á fótboltavöllinn eftir meiðsli og barnsburð í dag í jafntefli gegn FH, 1:1, í fyrsta leik efri hluta Bestu deildar kvenna í Kaplakrika.
Þetta var fyrsti deildarleikur Örnu í tæp tvö ár en hún spilaði síðast 6. október 2023.
„Tilfinningin er bara ótrúlega góð, ég er bara frekar stolt af mér í dag ef ég á að vera alveg hreinskilin.“
Arna hefur verið á bekknum í undanförnum leikjum en ekki komið við sögu. Í dag var hún sett beint í byrjunarliðið.
„Þetta var ekki planað með löngum fyrirvara og kom svolítið flatt upp á mig. Það eru þrír leikir síðan ég fékk grænt ljós á að fara að fá einhverjar mínútur þannig að maður sá kannski fyrir sér korter hér og 10 mínútur þar. En það er fínt líka að henda sér bara beint í djúpu laugina.“
Arna spilaði 77 mínútur í leiknum í dag og komst mjög vel frá því þrátt fyrir að eðlilega hafi verið komin smá þreyta í hana undir restina.
„Maður er auðvitað kröfuharður og vill alltaf vera helst gallalaus. Heilt yfir var þetta bara fínt og svo hentaði það mér mjög vel í dag að vera í þessu kerfi með mjög góða leikmenn í kringum mig. Ég er bara sátt.“
FH hafði mikla yfirburði í seinni hálfleik og lá hreinlega á Valsliðinu.
„Þetta var að verða pínu þreytt, mér fannst þetta of einfalt. Þetta var bara leið eitt í gegn og þær voru komnar í færi. Þetta var pínu pirrandi en mér fannst við samt sem áður leysa þetta og svo náttúrlega bjargar Tinna okkur tvisvar eða þrisvar mjög vel.“
Heilt yfir hefur tímabilið verið mikil vonbrigði hjá Val en eins og áður kom fram hefur Arna ekkert tekið þátt fyrr en nú.
„Það hefur verið gríðarlega erfitt. Bæði að horfa upp á mínar konur ströggla og geta ekkert gert til að hjálpa þeim. Það hefur verið mjög erfitt en mikið hrós á þær og seigluna í þeim að vera búnar að rétta aðeins úr kútnum núna seinni hlutann. Það hefur verið stígandi í þessu og þær eiga hrós skilið fyrir það.“
Valur á fjóra leiki eftir af mótinu en liðið hefur að litlu að keppa.
„Við kannski klifrum ekkert mikið hærra en við ætlum bara að reyna að hafa svolítið gaman af þessu og reyna að safna eins mörgum stigum og mögulegt er. Þetta tímabil fer ekkert í sögubækurnar og flestir vilja bara skilja það eftir, þannig það er mjög mikilvægt að ná að enda það á góðum nótum og koma fljúgandi inn í næsta.“