Fyrsta tap Blika í fjóra mánuði

Nik Chamberlain, þjálfari Breiðabliks, var að vonum svekktur eftir 2:1 tap liðsins gegn Stjörnunni á Kópavogsvelli í Bestu deild kvenna í knattspynu í kvöld.
Með sigri hefði Breiðablik tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn, en liðið hefur ekki tapað leik í deildinni síðan 23. maí þegar það tapaði 2:1 gegn FH.
„Við vorum bara frekar slappar frá upphafi til enda ef ég á að vera alveg hreinskilinn,“ segir Nik, inntur eftir fyrstu viðbrögðum sínum eftir tapið í kvöld.
„Við náðum eiginlega aldrei takti. Auðvitað skorum við þetta mark og við áttum einhver móment, en við komumst aldrei almennilega í gír. Stjarnan spilaði vel í kvöld, þær voru betra liðið og áttu skilið að vinna leikinn.“
Nik segir meiðsli Elínar Helenu Karlsdóttur hafa mögulega hafa haft áhrif á frammistöðu liðsins í seinni hálfleik, en Elín var flutt af velli með sjúkrabíl undir lok fyrri hálfleiks eftir að hafa lent illa á hendinni eftir tæklingu Ingibjargar Lúcíu Ragnarsdóttur í liði Stjörnunnar.
„Mér fannst við ekki vera við sjálfar í leiknum. Síðan held ég líka að hausinn okkar hafi verið aðeins meira hjá Elínu vegna þess að þetta voru mjög slæm meiðsli.
Hún er líklega handleggsbrotin og ég held að það hafi haft veruleg áhrif á okkur. Þannig að ég held að þetta sé samblanda af því að við vorum slappar og svo sjokkið sem fylgdi meiðslum Elínar.“
Þrátt fyrir að Breiðabliki hafi ekki tekist að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn í kvöld er liðið samt sem áður með 10 stiga forskot á toppi deildarinnar og því í afar góðri stöðu þegar fjórar umferðir eru eftir af mótinu.
„Við þurfum bara að ná áttum og svo er það næsti leikur, það er ekki flóknara en það,“ segir Nik. „Við viljum ennþá vinna deildina og það er enn í okkar höndum þannig að við verðum bara að sjá til þess að við gerum það.“