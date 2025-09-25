Fyrsti leikurinn í tæp tvö ár

Arna Sif Ásgrímsdóttir er í byrjunarliði Vals gegn FH í Bestu deildinni í fótbolta á Kaplakrikavelli í dag.
Akureyringurinn er að spila sinn fyrsta leik í deildinni frá því í október árið 2023 en hún hefur verið frá keppni vegna meiðsla og barnsburðar.
Arna sleit krossband í hné í febrúar á síðasta ári og eignaðist síðan sitt fyrsta barn í febrúar á þessu ári.
Miðvörðurinn var einn allra besti leikmaður Vals fyrir fjarveruna en hún hefur alls leikið 268 leiki í efstu deild fyrir Val og Þór/KA og skorað í þeim 46 mörk. Þá hefur hún skorað eitt mark í 19 A-landsleikjum.