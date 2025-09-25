Óttar Örn Brynjarsson
Halldór Jón Sigurðsson þjálfari Tindastóls var skiljanlega svekktur eftir tap gegn Þór/KA í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld.
„Ég tek jákvætt að ég sá liðið mitt berjast á fullu í 90 mínútur. Heilt yfir þá gáfum við allt í þetta en vorum lakari aðilinn upp við markið,“ sagði hann við mbl.is.
Tindastóll fellur úr deildinni ef Fram vinnur FHL á heimavelli á laugardag.
„Við þurfum aðeins að bíða og sjá hvernig leikurinn fer á laugardaginn og við sitjum spennt yfir þeim leik.
Framliðið er betra en FHL þannig að við gerum ráð fyrir að það verði lítill möguleiki. Við ætlum samt að klára tímabilið með sæmd,“ sagði Halldór.