Gleymdum okkur á ögurstundu

Einar Guðnason, þjálfari Víkings R. í Bestu deild kvenna í fótbolta, var frekar stuttorður í viðtali við mbl.is eftir leik Þróttar R. og Víkings R. í kvöld.
Staðan var 1:0 fyrir Þrótti í leikhléi, en Víkingar svöruðu í síðari hálfleik með tveimur glæsimörkum Bergdísar Sveinsdóttur og kom seinna mark hennar á 85. mínútu. Tvö mörk frá Kaylu Marie Rollins breyttu hins vegar stöðunni úr 2:1 fyrir Víking í 3:2 fyrir Þrótt. Einar var því eðlilega mjög vonsvikinn með niðurstöðu leiksins.
Jæja Einar, þetta var eins svekkjandi og það gerist, er ekki óhætt að segja það?
„Jú, jú. Stundum er ekki nóg að vera betri ef maður gleymir sér á ögurstundu“.
Þið komuð frábærlega inn í seinni hálfleikinn og skoruðuð tvö geggjuð mörk.
„Já, það var ekkert sem benti til annars en að við myndum vinna þennan leik. Mér fannst við vera betri frá svona sirka tíundu mínútu, eftir að Þróttur hafði byrjað miklu sterkara en við í leiknum og þær settu vel á okkur“.
„Við náðum svo tökum á leiknum og vorum með þau, án þess kannski að skapa almennileg færi í fyrri hálfleik. En við sköpuðum nóg af færum í seinni hálfleiknum, áttum tvö skot í slá, skoruðum þessi mörk og það eru tækifæri í leiknum hjá okkur til að skora fleiri mörk“.
„Það er ekki mikill sóknarþungi frá þeim, þangað til að þær fá þessa aukaspyrnu á 93. mínútu og þá hefst bara einhver ringulreið hérna. Við þurfum að læra af þessu og taka þetta á okkur, við gerðum ekki nógu vel og við getum lært af því að það er allt hægt í fótbolta“.
Það vantaði einmitt kannski hjá ykkur að skora þetta þriðja mark til þess að loka leiknum?
„Já til dæmis, eða bara gera betur í þessum atvikum hérna í lokin,“ sagði Einar Guðnason.