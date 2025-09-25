Hrós á liðið fyrir að stíga upp

Ólafur Helgi Kristjánsson, þjálfari Þróttar R. í Bestu deild kvenna í fótbolta, gat ekki annað en brosað eftir dramatískan 3:2 sigur lærimeyja hans í kvöld.
Staðan var 1:0 fyrir Þrótti í leikhléi, en Víkingar svöruðu í síðari hálfleik með tveimur glæsimörkum Bergdísar Sveinsdóttur og kom seinna mark hennar á 85. mínútu. Tvö mörk frá Kaylu Marie Rollins breyttu hins vegar stöðunni úr 2:1 fyrir Víking í 3:2 fyrir Þrótt.
Óli, þetta var sætur sigur hjá ykkur í dag.
„Já, mjög sætt. Ég er mjög ánægður með sigurinn, sérstaklega eins og leikurinn spilaðist í restina. Það að missa Jelenu útaf með rautt spjald, fá á sig mark og vera komnar 2:1 undir. Víkingar voru farnar að tefja og halda út í horni og þá er hættan sú að augnablikið fari úr leiknum.
Þess vegna er frábært að ná að jafna og auðvitað svo að skora sigurmarkið úr síðustu sókninni, það sýnir rosalega seiglu og góðan anda í okkar liði, sem ég er mjög ánægður með. Það voru margir búnir að setja spurningarmerki við það hvort að það væri næg orka og andi í okkur til þess að fara inn í þessa síðustu leiki og það var það heldur betur í kvöld“.
„Mér fannst við frábærar í fyrri hálfleik, en við byrjum svo seinni hálfleikinn illa. Víkingur var sterkari í upphafi síðari hálfleiks og komst verðskuldað inn í leikinn, en heilt yfir þá held ég að þetta hafi verið sanngjarn sigur“.
Eins og þú nefnir, þá spilið þið fínan fyrri hálfleik. Hvað gerist svo þarna í upphafi seinni hálfleiks?
„Það gerist bara, það sem gerist í fótboltaleikjum að annað liðið kemur inn með meiri grimmd, þær ná að vinna seinni bolta og setja okkur aðeins undir pressu. Þá förum við í það að sparka of mikið fram.
Við höfðum spilað vel fannst mér í fyrri hálfleiknum og náð að blanda þessu ágætlega, annars vegar að sparka upp og vinna seinni bolta og hins vegar að halda boltanum og tengja spil hjá okkur. En vissulega, tvö frábær mörk hjá Bergdísi (Sveinsdóttur) hér í dag. Þetta er góður leikmaður, með góðan fót og bara hrós á hana fyrir þessi mörk“.
Þú verður að fá hrós líka fyrir skiptinguna að setja Kaylu Rollins inn, hún reynist örlagavaldur hér í dag?
„Já, hún gerði akkúrat það sem okkur vantaði á þessum tímapunkti í leiknum. Okkur vantaði smá þyngd og nærveru fremst á vellinum. Það er búið að vera svolítið langur aðdragandi hjá henni og virkilega gaman fyrir hana og okkur að hún skyldi setja almennilegan stimpil á leikinn í dag, mjög vel gert hjá henni. Mér fannst líka bara allt liðið eiga hrós skilið fyrir að stíga upp, þó að við værum orðnar manni færri þá fannst mér við ekkert finna fyrir því“.
Að lokum, varðandi framhaldið. Þið náðuð að jafna FH að stigum í dag, þú lítur væntanlega björtum augum á framhaldið?
„Þetta verður eltingaleikur fram og til baka á milli þessara tveggja liða, okkar og FH. Við eigum Breiðablik næst á þriðjudaginn og við ætlum okkur að gefa þeim leik, síðan eigum við FH í næsta leik þar á eftir,“ sagði Ólafur Helgi Kristjánsson.