Meiddist á hné á æfingu

Knattspyrnumaðurinn Sigurpáll Melberg Pálsson, varnarmaður Aftureldingar, varð fyrir því óláni að meiðast á hné á æfingu hjá botnliðinu í vikunni.
„Því miður meiddist Sigurpáll Melberg á hné á æfingu í vikunni. Hann er á leið í myndatöku og það eina sem við getum gert er að vona það besta og að hann verði ekki lengi frá,“ sagði Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, í samtali við Fótbolta.net.
Magnús Már hafði þó betri fréttir að færa af Oliver Sigurjónssyni og Sævari Atla Hugasyni, sem hafa verið að glíma við meiðsli en eru byrjaðir að æfa.
Gætu þeir því tekið þátt í næsta leik Aftureldingar í neðri hluta Bestu deildarinnar gegn KA í Mosfellsbæ á sunnudag.