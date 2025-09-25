Rollins rúllaði inn þremur stigum

Þróttur R. vann ótrúlegan sigur á Víkingum 3:2 í 19. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í kvöld.
Með sigrinum fer Þróttur R. í 39 stig í deildinni og jafnar þar með stigafjölda FH, en Þróttur er í 3. sæti á markatölu. Víkingar detta niður í 6. sæti deildarinnar með 25 stig.
Það var Kayla Rollins sem tryggði Þrótturum sigurinn með tveimur mörkum í uppbótartíma. Víkingar sem voru 1:0 undir í hálfleik, snéru leiknum sér í vil, 2:1, í síðari hálfleik með tveimur glæsimörkum frá Bergdísi Sveinsdóttur.
Leikurinn fór fjörlega af stað og strax á 3. mínútu komst Sierra Marie Lelii í dauðafæri á fjærstöng eftir frábæra fyrirgjöf Þórdísar Elvu Ágústsdóttur frá hægri. Lelii náði fínu skoti í innanverða stöngina og Víkingar komu svo hættunni frá.
Katie Cousins tengiliður Þróttara átti svo ágæta marktilraun aðeins mínútu síðar. Hún átti skot rétt utan vítateigs sem Eva Ýr Helgadóttir markvörður Víkings varði ágætlega.
Bæði lið sýndu frambærilega takta næstu mínútur en herslumuninn vantaði upp á að skapa góð marktækifæri. Víkingar komust aðeins betur inn í leikinn eftir því sem leið á og ógnuðu í nokkur skipti, enda með hraða leikmenn í fremstu víglínu.
Katie Cousins skoraði svo fyrsta mark leiksins fyrir Þrótt R. á 30. mínútu leiksins. Eftir fyrirgjöf frá hægri og skot frá Sierru í varnarmann féll boltinn til Katie Cousins sem átti laglegt skot í fjærhornið uppi. Eva Ýr var í boltanum og nálægt því að slá hann frá en boltinn endaði í markhorninu, 1:0.
Freyja Stefánsdóttir átti langbesta færi Víkings í fyrri hálfleik á 38. mínútu. Víkingskonur áttu þá stórhættulega fyrirgjöf frá vinstri inn á vítateig. Boltinn virtist vera að sigla framhjá öllum leikmönnum en Linda Líf Boama náði að koma boltanum aftur fyrir mitt markið þar sem Freyja var. Hún náði ágætu skoti en Mollee Swift varði frábærlega.
Þróttarar komust svo í tvígang nálægt því að skora fyrir lok fyrri hálfleiks. Fyrst átti Jelena Tinna Kujundzic skalla framhjá markinu eftir glæsilega aukaspyrnu Þórdísar Elvu Ágústsdóttur. Þórdís Elva átti svo magnaðan snúning inn á vítateig í blálok fyrri hálfleiks en skot hennar fór af varnarmanni og afturfyrir endamörk.
Þróttarar voru því með eins marks forystu þegar liðin gengu til búningsherbergja og vel hægt að segja að hún hafi verið verðskulduð.
Víkingar komu af gríðarlegum krafti inn í síðari hálfleik. Bergdís Sveinsdóttir jafnaði metin á 48. mínútu með frábæru marki. Hún hristi af sér varnarmenn Þróttara og klíndi boltanum upp í hægra hornið. Frábært skot hjá Bergdísi og markið gaf Víkingum aukinn kraft, 1:1.
Næsta færi kom á 53. mínútu þegar Bergþóra Sól Ásmundsdóttir átti frábært djúpt hlaup af miðjunni, hún stakk varnarmenn Þróttara af og náði ágæti skoti en skotið fór naumlega framhjá markinu. Aðeins mínútu síðar átti Ashley Clark flott skot við vítateigshornið vinstra megin sem Mollee Swift náði að slá í þverslánna.
Þremur mínútum síðar átti Bergdís Sveinsdóttir fast skot sem Freyja stýrir rétt framhjá.
Þróttarar tóku við sér um miðbik hálfleiksins og náðu að setja ágætis þrýsting á Víkinga. Á 69. mínútu átti Mist Funadóttir fyrirgjöf frá vinstri á Kaylu Rollins sem náði skalla en náði ekki að stýra honum nægilega vel og skallinn framhjá.
Leikurinn var áfram opin og bæði lið voru að sækja til sigurs. Það var svo á 85. mínútu sem Víkingar tóku forystuna. Jelena Tinna Kujundzic varnarmaður Þróttar fékk sitt annað gula spjald og þar með það rauða. Stórkostleg aukaspyrna hjá Bergdísi Sveinsdóttur eftir brotið endaði í markinu. Bergdís smellti boltanum yfir vegginn og í bláhornið þegar fimm mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma, 2:1 fyrir Víking.
Linda Líf Boama var nálægt því að klára leikinn fyrir Víking R. á 88. mínútu þegar hún náði boltanum af miklu harðfylgi og átti gott skot en boltinn small í slánni.
Eftir þetta var komið að þætti Kaylu Rollins. Rollins jafnaði leikinn með glæsilegum skalla í fjærhornið eftir aukaspyrnu á þriðju mínútu uppbótartíma, 2:2.
Rollins skoraði svo sigurmarkið með nánast síðustu spyrnu leiksins á 95. mínútu. Mist Funadóttir átti þá frábært skot af mjög löngu færi sem small í þverslánni, en frákastið datt fyrir Rollins sem setti boltann milli fóta Evu í marki Víkinga, 3:2.
Ótrúlegur endir á þessum fótboltaleik, sem hefði getað farið á alla vegu.
|FH
|1:1
|Valur
|Eftir daufan fyrri hálfleikurinn var mikið fjör í þeim síðari! Blikar geta orðið Íslandsmeistarar í kvöld!Leik lokið
|Breiðablik
|1:2
|Stjarnan
|1:2 - STJARNAN ER AÐ KOMAST YFIR! Birna Jóhanndóttir skýtur Stjörnunni í 2:1 eftir frábært spil. Nú þurfa Blikar tvö til að tryggja sér titilinn!Birna Jóhannsdóttir (Stjarnan) skorar
|Þór/KA
|3:0
|Tindastóll
|3:0 Bolti úr aukaspyrnu í fjærhornið og Agnes Birta stangar hann inn.Þór/KA skorar