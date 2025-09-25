Sætt að stöðva sigurgöngu Breiðabliks

Bridgette Skiba átti flottan leik í marki Stjörnunnar þegar liðið vann óvæntan sigur á toppliði Breiðabliks í Bestu deild kvenna í knattspyrnu í kvöld.
Með sigri hefði Breiðablik tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn þar sem FH tókst ekki að næla sér í þrjú stig gegn Val fyrr í dag.
„Tilfinningin er frábær,“ segir Bridget, sem kom margsinnis í veg fyrir að Breiðablik kæmist aftur inn í leikinn eftir að Stjarnan tók öll völd í stórum hluta seinni hálfleiks.
„Við vorum mjög vinnusamar í dag. Það er stutt síðan við spiluðum síðasta leik þannig að mér fannst þetta frábær frammistaða.
Það er líka auðvelt að fara út á völlinn með mikið sjálfstraust því stelpurnar eru hvetjandi og við vinnum fyrir hvor aðra.“
Bridgitte segir það hafa verið sætt að geta komið í veg fyrir það að Breiðablik fagnaði Íslandsmeistaratitlinum í kvöld.
„Aðstæðurnar voru mjög krefjandi en mér fannst við allar gefa 110 prósent í þetta. Ég var ánægð að sjá það og er stolt af liðinu.“
Stjarnan situr um þessar mundir í fjórða til fimmta sæti deildarinnar og á liðið ekki möguleika á því að hampa Íslandsmeistaratitlinum í ár, sama hvernig síðustu þrjár umferðir spilast. Bridgitte segir liðið þó stefna á að klára mótið eins vel og hægt er.
„Við viljum klárlega vinna alla þá leiki sem eftir eru. Ég held að það sé gott markmið til að vinna að og til þess að gera það tökum við bara einn leik í einu.“