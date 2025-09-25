Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.9.2025 | 20:40

Stjarnan frestaði fögnuði Blika

Jakobína Hjörvarsdóttir úr Stjörnunni í baráttu við Andreu Rut Bjarnadóttur …
Jakobína Hjörvarsdóttir úr Stjörnunni í baráttu við Andreu Rut Bjarnadóttur hjá Breiðabliki. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Mist Þ. Grönvold

Stjarnan vann sterkan 2:1 útisigur á toppliði Breiðabliks í Bestu deild kvenna í knattspyrnu í kvöld.

Með sigri hefði Breiðablik getað tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn þrátt fyrir að fjórar umferðir séu eftir af Íslandsmótinu. 

Blikar yfir í hálfleik

Leikurinn fór rólega af stað og skapaði hvorugt liðið sér álitleg færi fyrstu mínúturnar. Það dró því ekki til tíðinda fyrr en á 25. mínútu þegar Andrea Rut Bjarnadóttir kom boltanum á Samönthu Smith sem gerði sér lítið fyrir og þrumaði boltanum í netið af miklu öryggi.

Það sem eftir lifði fyrri hálfleiks færðist sóknarþungi Stjörnunnar í aukana og fengu bæði Snædís María Jörundsdóttir og fyrirliðinn Anna María Baldursdóttir fín tækifæri til þess að jafna metin fyrir Garðbæinga. Fleiri urðu mörkin þó ekki og gengu liðin markalaus inn í búningsklefa að loknum fyrri hálfleik.

Garðbæingar gáfu í í seinni

Stjarnan kom mun sterkari inn í seinni hálfleik og tókst Úlfu Dís Kreye að jafna metin á 50. mínútu eftir frábæran undirbúning Snædísar Maríu Jörundsdóttur.

Sóknartilraunir Stjörnunnar héldu áfram og þær báru aftur árangur á 77. mínútu, en þá kom Birna Jóhannsdóttir boltanum í netið eftir sendingu frá Úlfu Dís Kreye sem kom þar með Stjörnunni í stöðuna 2:1 þegar einungis 13 mínútur voru eftir af leiknum.

Breiðablik í stórsókn undir lok leiks

Síðustu mínútur leiksins sóttu heimakonur af mikilli ákefð og reyndu hvað þær gátu að jafna metin en Stjarnan varðist skipulega og uppskar sanngjarnan sigur.

Með sigrinum tyllir Stjarnan sér í 4.-5. sæti deildarinnar ásamt Val með 28 stig.

Breiðablik trónir hins vegar enn á toppnum með tíu stiga forskot á FH sem er í öðru sæti. Blikar fá því aftur tækifæri til þess að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn þriðjudaginn 30. september þegar liðið mætir Þrótti í Laugardalnum. 

