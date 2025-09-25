Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.9.2025 | 20:57

Þór/KA - Tindastóll, staðan er 3:0

Heimakonur fagna í kvöld.
Heimakonur fagna í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni
Þór/KA tekur á móti Tindastóli í 19. umferð í efri hluta Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í Boganum á Akureyri klukkan 19.15 í kvöld.

Þór/KA er í sjöunda sæti með 21 stig og Tindastól er í níunda sæti, fallsæti, með 17 stig.

Mbl.is er í Boganum og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Leiklýsing

Þór/KA 3:0 Tindastóll opna loka
83. mín. Hulda Ósk Jónssdóttir (Þór/KA) fer af velli
