Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.9.2025 | 22:12

Þór/KA tryggði sætið en Tindastóll í basli

Heimakonur fagna í kvöld.
Heimakonur fagna í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni
mbl.is

Óttar Örn Brynjarsson

sport@mbl.is

Þór/KA gulltryggði sér áframhaldandi veru í Bestu deild kvenna í fótbolta með öruggum sigri á Tindastóli í grannaslag í 19. umferðinni í neðri hlutanum í kvöld.

Þór/KA er með 24 stig, sjö stigum fyrir ofan Tindastóll og fallsætin. Tindastóll er fjórum stigum frá öruggu sæti þegar liðið á tvo leiki eftir. 

Leikurinn hófst með látum en á fimmtu mínútu kom Ellie Rose Moreno heimakonum í 1:0. Jessica Berlin átti þá frábæra sendingu fram völlinn sem Ellie tók við, stakk vörn Tindastóls af og kláraði færið vel. Fyrsta markið setti svip á leikinn og Þór/KA voru betra liðið fyrstu 20 mínútur leiksins, áfram að reyna á Genevieve Crenshaw í marki gestanna.

Eftir um 20 mínútur fóru gestirnir þó að vinna sig betur inn í leikinn. Þeir reyndu að gefa boltann fyrir Elísu Bríet en sóknirnar skiluðu sér ekki í marki. Á 43. mínútu bætti Sonja Björg við öðru marki heimakvenna. Það kom eftir hornspyrnu sem hrökk í teignum en Sonja náði boltanum, sólaði varnarmann og kláraði gríðarlega vel. Staðan í hálfleik var 2:0 fyrir Þór/KA.

Þór/KA hélt áfram að herja á Tindastól í seinni hálfleik. Á 69. mínútu kom þriðja mark heimakvenna. Henríetta Ágústsdóttir átti þá aukaspyrnu rétt fyrir utan teig sem fór á fjærhornið þar sem Agnes Birta skallaði boltann í netið og jók forystuna.

Þrátt fyrir að vera þrem mörkum undir börðust gestirnir og voru þeir duglegir að dæla boltum inn í teig Þór/KA. Það varð þó lítið úr sóknarleik Tindastóls en heimamenn vörðust vel og Jessica Berlin var örugg í markinu. Lokatölur urðu 3:0 fyrir Þór/KA.

Lokatölur urðu 3:0 fyrir Þór/KA. Með þessum sigri hafa heimakonur tryggt sér sæti í Bestu deild kvenna á næsta ári.

Þór/KA 3:0 Tindastóll opna loka
90. mín. sex mínútur í uppbótartíma
