Þór/KA tryggði sætið en Tindastóll í basli

Þór/KA gulltryggði sér áframhaldandi veru í Bestu deild kvenna í fótbolta með öruggum sigri á Tindastóli í grannaslag í 19. umferðinni í neðri hlutanum í kvöld.
Þór/KA er með 24 stig, sjö stigum fyrir ofan Tindastóll og fallsætin. Tindastóll er fjórum stigum frá öruggu sæti þegar liðið á tvo leiki eftir.
Leikurinn hófst með látum en á fimmtu mínútu kom Ellie Rose Moreno heimakonum í 1:0. Jessica Berlin átti þá frábæra sendingu fram völlinn sem Ellie tók við, stakk vörn Tindastóls af og kláraði færið vel. Fyrsta markið setti svip á leikinn og Þór/KA voru betra liðið fyrstu 20 mínútur leiksins, áfram að reyna á Genevieve Crenshaw í marki gestanna.
Eftir um 20 mínútur fóru gestirnir þó að vinna sig betur inn í leikinn. Þeir reyndu að gefa boltann fyrir Elísu Bríet en sóknirnar skiluðu sér ekki í marki. Á 43. mínútu bætti Sonja Björg við öðru marki heimakvenna. Það kom eftir hornspyrnu sem hrökk í teignum en Sonja náði boltanum, sólaði varnarmann og kláraði gríðarlega vel. Staðan í hálfleik var 2:0 fyrir Þór/KA.
Þór/KA hélt áfram að herja á Tindastól í seinni hálfleik. Á 69. mínútu kom þriðja mark heimakvenna. Henríetta Ágústsdóttir átti þá aukaspyrnu rétt fyrir utan teig sem fór á fjærhornið þar sem Agnes Birta skallaði boltann í netið og jók forystuna.
Þrátt fyrir að vera þrem mörkum undir börðust gestirnir og voru þeir duglegir að dæla boltum inn í teig Þór/KA. Það varð þó lítið úr sóknarleik Tindastóls en heimamenn vörðust vel og Jessica Berlin var örugg í markinu. Lokatölur urðu 3:0 fyrir Þór/KA.
|FH
|1:1
|Valur
|Eftir daufan fyrri hálfleikurinn var mikið fjör í þeim síðari! Blikar geta orðið Íslandsmeistarar í kvöld!Leik lokið
|Þróttur R.
|3:2
|Víkingur R.
|2:2- 90+3. Kayla Rollins stekkur hæst allra eftir aukaspyrnu og skallar boltann í fjærhornið.Kayla Rollins (Þróttur R.) skorar
|Breiðablik
|1:2
|Stjarnan
|1:2 - STJARNAN ER AÐ KOMAST YFIR! Birna Jóhanndóttir skýtur Stjörnunni í 2:1 eftir frábært spil. Nú þurfa Blikar tvö til að tryggja sér titilinn!Birna Jóhannsdóttir (Stjarnan) skorar