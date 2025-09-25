Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.9.2025 | 17:00

Þróttur R. – Víkingur R. kl. 18, bein lýsing

Álfhildur Rósa Kjartansdóttir og Bergdís Sveinsdóttir eigast við í leik …
Álfhildur Rósa Kjartansdóttir og Bergdís Sveinsdóttir eigast við í leik liðanna fyrr í sumar. mbl.is/Karítas
mbl.is

Kristján Gylfi Guðmundsson

kristjangg@mbl.is

Þróttur úr Reykjavík tekur á móti Víkingi úr Reykjavík í 19. umferð í efri hluta Bestu deildar kvenna í knattspyrnu á Þróttarvelli klukkan 18.

Þróttur er í þriðja sæti með 36 stig og Víkingur í fimmta sæti með 25 stig.

Mbl.is er í Laugardalnum og fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

FH 0:1 Valur opna
43. mín. Fanndís Friðriksdóttir (Valur) skorar 0:1! - Fanndís kemur Val yfir á markamínútunni! Anna Rakel með fyrirgjöf frá vinstri sem Katla María nær aðeins að snerta með kollinum. Boltinn endar hins vegar hjá Fanndísi á fjær sem tekur eina snertingu og klárar svo glæsilega á lofti upp í nærhornið.
Breiðablik 0:0 Stjarnan opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Þróttur R. 0:0 Víkingur R. opna loka
0. mín. Komið þið sæl og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Þróttar og Víkings í 19. umferð efri hluta Bestu deildar kvenna í knattspyrnu.
mbl.is
