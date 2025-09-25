Jóhann Kristinn Gunnarsson þjálfari Þórs/KA var kátur í samtali við mbl.is í kvöld eftir sigurinn á Tindastóli, 3:0, í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Með sigrinum er Þór/KA öruggt með sæti í Bestu deildinni á næstu leiktíð.
„Ég er hrikalega sáttur, bara ógeðslega ánægður. Þetta var risastór leikur, nágrannaslagur, mikið í húfi fyrir bæði lið og ég er eiginlega hálforðlaus. Ég er svo ánægður með liðið að hafa klárað þetta svona og við þurfum ekki að fara að hugsa um einhverja vitleysu,“ sagði hann.
Það var eiginlega næsta spurning, hvað verður hugsað um næst? Tveir leikir eftir?
„Þessi deild er erfið. Ég ætla ekki að neitt að ræða um gæði deildarinnar en hún er ógeðslega erfið. Við erum að spila hérna við lið sem mér finnst vera með alltof fá stig miðað við hvernig þær hafa verið að spila í sumar.
Í neðri hlutanum með okkur erum við með Fram sem var að vinna Val í síðasta leik og svo erum við með lið sem er fallið sem vann Fram,“ sagði Jóhann og hrósaði sínu liði.
„Mér fannst þær alveg magnaðar og þær eiga skilið að hvíla sig vel núna. Þær eru búnar að leggja mikið á sig og við erum búin að lenda í alls konar áföllum og að missa leikmenn í næstum hverjum einasta leik. Það er alltaf eitthvað. Við eigum eftir að græða á þessu þegar fram í sækir,“ sagði hann.