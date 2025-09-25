Valur varðist stórskotahríð FH – Blikar geta orðið meistarar í kvöld

FH og Valur gerðu jafntefli, 1:1, í fyrsta leik efri hluta Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í Kaplakrika í dag. FH-ingar voru töluvert sterkari aðilinn í seinni hálfleik og var í raun og veru ótrúlegt að liðið skyldi ekki skora annað mark.
Úrslitin urðu til þess að Breiðablik getur orðið Íslandsmeistari í kvöld, vinni liðið Stjörnuna í Kópavogi en FH er í öðru sæti, 10 stigum á eftir Kópavogsliðinu.
Fyrri hálfleikurinn í Kaplakrika fer ekki í sögubækurnar en afskaplega fátt var um færi. Bæði lið voru þétt til baka en lítið gekk í uppspilinu sem varð til þess að boltinn var að mestu leyti í fótum varnarmanna liðanna.
Jasmín Erla Ingadóttir komst nálægt því að skora í fyrri hálfleiknum en hún átti lúmskt skot í þverslánna frá vítateigslínu á 24. mínútu.
Á 43. mínútu komust gestirnir frá Hliðarenda svo yfir. Anna Rakel Pétursdóttir átti þá fyrirgjöf frá vinstri sem Katla María Þórðardóttir ætlaði að skalla frá, en náði ekki nema að rétt snerta boltann. Hann barst á Fanndísi Friðriksdóttur á fjærsvæðinu sem tók eina snertingu áður en hún smellti boltanum glæsilega upp í nærhornið.
Seinni hálfleikur var ekki nema átta mínútna gamall þegar heimakonur jöfnuðu metin. Þá kom langur bolti fram hægra megin þar sem Thelma Karen Pálmadóttir vann baráttuna gegn Málfríði Önnu Eiríksdóttur áður en hún kláraði vel fram hjá Tinnu Brá í marki Vals.
Á 71. mínútu fékk Thelma Lóa Hermannsdóttir svo sannkallað dauðafæri til að koma heimakonum yfir. Boltinn datt þá fyrir hana aleina í miðjum teignum eftir góðan sprett Thelmu Karenar upp hægri vænginn, en skotið afleitt framhjá markinu.
Thelma Lóa fékk svo annað dauðafæri á 78. mínútu. Hún átti þá frábæran sprett upp hægri kantinn áður en hún fór framhjá Lillý Rut sem rann og inn á teiginn en Tinna Brá í marki Vals varði mjög vel og bjargaði sínum konum.
Varamaðurinn Ingibjörg Magnúsdóttir var næst til að fá dauðafæri fyrir FH. Thelma Lóa hótaði þá skoti fyrir utan teig en laumaði boltanum þess í stað í gegn á Ingibjörgu en Tinna Brá varði skot hennar úr dauðafæri stórkostlega.
Þrátt fyrir þunga sókn FH-inga héldu Valskonur í jafnteflið og því geta Blikar orðið Íslandsmeistarar í kvöld. Valur er áfram í 4. sæti deildarinnar með 29 stig.
M-einkunnagjöfin og einkunn dómara verða í Morgunblaðinu í fyrramálið.
|Þróttur R.
|3:2
|Víkingur R.
|2:2- 90+3. Kayla Rollins stekkur hæst allra eftir aukaspyrnu og skallar boltann í fjærhornið.Kayla Rollins (Þróttur R.) skorar
|Breiðablik
|1:2
|Stjarnan
|1:2 - STJARNAN ER AÐ KOMAST YFIR! Birna Jóhanndóttir skýtur Stjörnunni í 2:1 eftir frábært spil. Nú þurfa Blikar tvö til að tryggja sér titilinn!Birna Jóhannsdóttir (Stjarnan) skorar