Vinnan í Kaplakrika að skila sér inn á völlinn

Guðni Eiríksson, þjálfari FH, var svekktur eftir jafntefli gegn Val, 1:1, í fyrsta leik efri hluta Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í Kaplakrika í dag.
Valur komst yfir í fyrri hálfleik en FH jafnaði snemma í þeim síðari. Yfirburðir FH voru svo gífurlegir eftir jöfnunarmarkið, svo miklir að fyrsta spurning á Guðna varð að vera um hvernig þær skoruðu ekki annað mark.
„Þegar stórt er spurt, ótrúlegt alveg hreint. Þetta var leikur tveggja hálfleikja, ég er rosalega svekktur með fyrri hálfleikinn. Það er hægt að tala um andleysi og margt annað en leikurinn spilaðist bara eins og Valur vildi að hann spilaðist.
Við náðum svo sannarlega að laga það í seinni hálfleik, spiluðum uppá það sem við erum góðar í og það var bara allt annað FH-lið sem mætti í seinni hálfleik. Við vorum að sprengja andstæðinginn upp aftur og aftur og það er ekki hægt að biðja um mikið meira en að koma sér í stöðuna einn á móti markmanni. Þá er það bara undir leikmanninum komið að skora en það gekk ekki upp í dag og þá er það bara svoleiðis.“
Eins og Guðni segir kom FH af gífurlegum krafti út í seinni hálfleikinn.
„Nei nei, það var enginn hárblásari. Liðið var bara ekki að tengja í fyrri hálfleik. Vel gert hjá Val, hvernig þau lögðu upp leikinn. Þau breyttu aðeins út frá sínum áherslum og leikmenn FH-liðsins voru bara ekki að finna lausnirnar. Við þurftum bara aðeins að skerpa á hlutunum í seinni hálfleik og gerðum það, enda keyrðum við gjörsamlega yfir andstæðinginn.
Við áttum nóg eftir á tanknum, þetta er það sem maður vill að FH-liðið standi fyrir, fótboltinn sem maður vill að FH-liðið standi fyrir. Svona er þetta bara, við nýttum ekki þau færi sem við fengum og þá er þetta það sem við fáum, eitt stig sem er ekki nóg í þeirri baráttu sem við erum í.“
Leikmannahópur FH er þunnskipaður en ungar stelpur hafa verið að stíga upp og skila af sér góðu verki þegar liðið hefur þurft á þeim að halda.
„Við erum ekki að setja þessa ungu leikmenn inná bara til að setja þá inná. Þær eru að koma inná og gera eitthvað, nýta mínúturnar vel og taka það tækifæri sem þeim stendur til boða.
Ef maður skoðar meðalaldur liðanna í dag þá sér maður að FH-liðið er mjög, mjög ungt lið en ungt lið er líka orkumikið lið og orkan sást svo sannarlega í seinni hálfleik í dag, þær áttu nóg eftir á tanknum.“
FH er 10 stigum á eftir Breiðabliki sem á leik til góða í kvöld þegar 12 stig eru í boði fyrir Hafnfirðinga. Titillinn er því svo gott sem úr sögunni þó svo að tölfræðilega sé enn séns.
„Eins og staðan er í dag er ég mjög sáttur með tímabilið. Þegar við töpuðum á móti Breiðabliki síðast þegar við mættum þeim fjaraði undan þessu hjá okkur og við hættum að pæla í titlinum. Nú erum við bara að einbeita okkur að ná Evrópusæti, erum í þeirri baráttu ásamt Þrótti um þetta eina sæti en því miður eru bara tvö Evrópusæti í boði. Þetta verður barátta fram í lokaleik.“
FH hefur verið á frábærri vegferð í kvennaboltanum undanfarin ár og vakið verðskuldaða athygli. Ef frá heldur sem horfir og FH endar í öðru sæti væri það svo sannarlega viðurkenning fyrir það góða starf sem er í gangi í Kaplakrika.
„Ég held að við séum svo sannarlega búin að stimpla okkur vel inn í kvennadeildina á Íslandi. Okkur var nú ekki spáð miklu og góðu gengi af mörgum fyrir mót þó svo að við sáum alveg í hvað stefndi, ég get alveg sagt þér það. Sú vinna sem hefur átt sér stað hérna í Kaplakrika er að skila sér inn á völlinn, við viljum spila skemmtilegan fótbolta og náðum að gera það í 45 mínútur í dag. Ég vona að þú hafir haft gaman af seinni hálfleik.“