Arnar hættir með Fylki

Arnar Grétarsson er hættur störfum sem þjálfari karlaliðs Fylkis í knattspyrnu.
Arnar tók við þjálfun liðsins á miðju sumri eftir að Árbæjarliðið var komið í slæma stöðu í fallbaráttu 1. deildar, og samdi út tímabilið.
Fylkismenn náðu að lokum að halda sæti sínu í deildinni eftir að hafa verið í fallhættu fram að lokaumferðinni í þessum mánuði og enduðu í áttunda sæti.
Fylkir tilkynnti á samfélagsmiðlum sínum fyrir stundu að Arnar myndi ekki halda áfram með liðið og þakkaði honum fyrir gott og árangursríkt samstarf og óskaði honum velfarnaðar og góðs gengis í framtíðinni.