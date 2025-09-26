Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.9.2025 | 13:08 | Uppfært 13:27

Arnar hættir með Fylki

Arnar Grétarsson stýrði Fylki seinni hluta tímabilsins.
Arnar Grétarsson stýrði Fylki seinni hluta tímabilsins. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Arnar Grétarsson er hættur störfum sem þjálfari karlaliðs Fylkis í knattspyrnu.

Arnar tók við þjálfun liðsins á miðju sumri eftir að Árbæjarliðið var komið í slæma stöðu í fallbaráttu 1. deildar, og samdi út tímabilið.

Fylkismenn náðu að lokum að halda sæti sínu í deildinni eftir að hafa verið í fallhættu fram að lokaumferðinni í þessum mánuði og enduðu í áttunda sæti. 

Fylkir tilkynnti á samfélagsmiðlum sínum fyrir stundu að Arnar myndi ekki halda áfram með liðið og þakkaði honum fyrir gott og árangursríkt samstarf og óskaði honum velfarnaðar og góðs gengis í framtíðinni.

mbl.is
