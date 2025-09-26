Eyjamenn komast ekki vestur

Leik Vestra og ÍBV í Bestu deild karla í fótbolta hefur verið frestað um sólarhring vegna vandræða Eyjamanna við að komast til Ísafjarðar.
Vestramenn staðfestu þetta á samfélagsmiðlum í dag og skýrðu frá því að þar sem ófært sé frá Vestmannaeyjum í dag hafi leiknum verið frestað til klukkan 13 á sunnudaginn en hann átti að fara fram á morgun, laugardag, klukkan 14.
ÍBV er í áttunda sæti deildarinnar og Vestri í því níunda þegar fjórum umferðum er ólokið og mikið í húfi hjá báðum liðum að dragast ekki niður í fallbaráttu fyrir lokaleiki mótsins.