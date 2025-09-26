„Við þurftum að vinna virkilega inn fyrir þessu og það gerir þetta enn þá sætara,“ sagði Ingvar Freyr Þorsteinsson, fyrirliði Víkings Ó., eftir 2:0-sigur liðsins gegn Tindastól í úrslitaleik bikarkeppni neðri deilda karla í knattspyrnu á Laugardalsvelli í kvöld.
„Þetta er rosalegt, tilfinningin er geggjuð. Stúkan full af Ólsurum og þetta gerist ekki betra,“ sagði Ingvar í viðtali við mbl.is eftir leikinn í kvöld.
Tindastóll er í 3. deild og Víkingur er í 2. deild en Tindastóll gaf þeim hörku leik, sérstaklega í fyrri hálfleik.
„Þetta var erfiður leikur og við vissum að þetta myndi vera erfitt allan tímann. Við komum sterkari út í seinni, byrjuðum loksins að spila okkar leik og gáfum meira í þetta og tókum þannig völdin á þessum leik.“
Staðan var markalaus í hálfleik en Luis Tato Diez skoraði beint úr aukaspyrnu frá miðjum vallarhelmingi Tindastóls í upphafi seinni hálfleiks.
„Ég hélt að boltinn væri að fara út af þannig það var drullu sætt að sjá hann í netinu.“
Hvað gerir svona sigur fyrir lið eins og ykkur, félagið og stuðningsmennina?
„Þetta gerir helling, við sjáum hvað fótboltinn getur sameinað heilt bæjarfélag og fleiri. Þetta er geggjað og gerir helling fyrir okkar tímabil.“