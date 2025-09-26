Handleggsbrotnaði og tímabilið búið

Knattspyrnukonan Elín Helena Karlsdóttir, miðvörður toppliðs Breiðabliks í Bestu deildinni, varð fyrir því óláni að handleggsbrotna í 1:2-tapi fyrir Stjörnunni í efri hluta deildarinnar í gærkvöldi.
Þar með er ljóst að hún spilar ekki meira á tímabilinu en Blikar eru ekki sáttir við brot Ingibjargar Lúcíu Ragnarsdóttur sem leiddi til handleggsbrotsins.
Í samtali við mbl.is í gærkvöldi kvaðst Nik Chamberlain, þjálfari Breiðabliks, óttast að Elín Helena væri handleggsbrotin og hefur enski þjálfarinn nú staðfest að svo sé.
„Þetta var hreint handleggsbrot, þetta var tilgangslaus og léleg tækling ef ég á að vera hreinskilinn. Ingibjörg ætlaði sér örugglega ekkert illt, en Elín gat ekki brugðist við og lenti hræðilega. Hún er frá út tímabilið,“ sagði Nik í samtali við Fótbolta.net.