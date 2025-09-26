Kannski meiri pressa á þeim

Frans Elvarsson, fyrirliði Keflavíkur í fótbolta, var brattur þegar mbl.is ræddi við hann á blaðamannafundi fyrir leik Keflavíkur og HK. Liðin mætast á morgun á Laugardalsvellinum í úrslitaleik um laust sæti í Bestu deildinni.
Er kominn spenna í leikmannahóp ykkar fyrir leikinn?
„Já við erum hæfilega spenntir myndi ég segja, ekki of mikið og ekki of lítið. Við hlökkum til laugardagsins.“
Eins og ég nefndi við Harald Frey þjálfara þinn, þá eru þið með reynslu úr þessum leik frá því í fyrra, getið þið nýtt ykkur það?
„Já, ég held það. Við þekkjum það að koma hingað og spila á okkar fallega þjóðarleikvangi fyrir framan mikið af fólki. Við viljum líka forðast það að upplifa sömu tilfinningar og síðast, þannig við erum ákveðnir í að ná sigri í leiknum á laugardaginn."
Innbyrðis leikir ykkar í sumar við HK enduðu báðir með 3:0 sigri HK. Skiptir það einhverju máli eða er þetta bara nýr leikur?
„Kannski er meiri pressa á þeim að sigra okkur í þriðja skipti, fyrst að þeir gátu gert það tvisvar. Mér fannst samt frammistaðan í leikjunum gegn þeim nokkuð góð og við höfum kannski lært aðeins af þessum tveimur leikjum, hvernig þeir vilja spila.“
Stuðningur Keflvíkinga í stúkunni hlýtur að skipta ykkur miklu máli?
„Já klárlega. Við erum búnir að vera með „Drummerinn“ (innskot blaðamanns: Jóhann D. Bianco) með okkur í síðustu leikjum og það hefur gríðarleg áhrif. Það er frábært að hafa hann með okkur og stuðningur allra áhorfenda hjálpar okkur og skiptir okkur miklu máli.“
Áttu von á lokuðum leik eins og þið lékuð hér í fyrra, eða hvaða atriði munu helst ráða úrslitum að lokum?
„Ég sagði í fyrra að við myndum fá opinn og skemmtilegan leik. En þá var þetta alveg hundleiðinlegur og lokaður leikur. Það er kannski eðli úrslitaleikja að þeir séu lokaðir og að menn séu aðeins varfærnir. Þetta gæti ráðist á einbeitingarleysi annars liðsins, við þurfum að æfa einbeitinguna fyrir leik,“ sagði Frans Elvarsson að lokum.