Koma taplausir heim frá Finnlandi

Magnús Daði Ottesen skoraði mark Íslands í dag.
Magnús Daði Ottesen skoraði mark Íslands í dag. Ljósmynd/Fylkir

Drengjalandslið Íslands í knattspyrnu, skipað leikmönnum yngri en 16 ára, gerði jafntefli við Finna, 1:1, í lokaleiknum á alþjóðlegu móti í Eerikkilä í Finnlandi í dag.

Þetta var hreinn úrslitaleikur liðanna sem höfðu bæði unnið báða sína leiki. Bæði lið enduðu því með 7 stig en Finnar unnu mótið á betri markatölu en íslenska liðið.

Magnús Daði Ottesen kom Íslandi yfir á 23. mínútu eftir langa sendingu Markúsar Andra Daníelssonar Martin inn fyrir finnsku vörnina. Kosmo Lauriala náði að jafna fyrir Finna á 76. mínútu, og 1:1 urðu lokatölurnar.

Íslenska liðið vann Eistland 4:2 og Norður-Írland 3:2 í fyrri tveimur leikjum sínum á mótinu og kemur því taplaust heim.

