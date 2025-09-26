Mark og stoðsending í kveðjuleiknum

„Þetta var mjög góður sigur fyrir framan svona mikið af fólki. Þetta var mikilvægur sigur fyrir Ólafsvík og fyrir liðið, alveg frábært,“ sagði Luis Alberto Diez Ocerin, leikmaður Víkings Ólafsvíkur, eftir 2:0-sigur liðsins gegn Tindastól í kvöld í úrslitakeppni neðri deilda karla í knattspyrnu á Laugardalsvelli.
Luis skoraði glæsilegt mark, beint úr aukaspyrnu á miðjum vallarhelmingi Tindastóls og lagði upp seinna mark liðsins með aukaspyrnu á svipuðum stað.
„Það var gott að ná marki snemma í seinni hálfleik. Ég var heppinn, ég ætlaði að senda hann fyrir og svo fór hann í markið.
Það er líka gott að ná stoðsendingu en það sem er mikilvægasta er að við náðum að vinna,“ sagði Luis í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Tindastóll er í deild fyrir neðan Víking en gaf liðinu hörkuleik.
„Ég fann ekki að þeir væru í deildinni fyrir neðan okkur. Liðið er mjög gott og þetta var mjög, mjög erfiður leikur. Hamingjuóskir til þeirra, þeir áttu frábæran leik.“
Þetta var síðasti leikur Luis fyrir Víking Ó.
„Ég er hættur að spila erlendis, ég ætla að spila heima núna. Ég er svo ánægður að klára þetta svona, tíminn hérna var frábær, það voru allir svo æðislegir við mig og ég var svo glaður hérna í ár.“