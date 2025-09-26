Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 26.9.2025 | 12:05

Misstigu sig á ögurstundu – M-gjöfin úr fjórum leikjum

Valsarinn Fanndís Friðriksdóttir fylgist með FH-ingnum Thelmu Karen Pálmadóttur á …
Valsarinn Fanndís Friðriksdóttir fylgist með FH-ingnum Thelmu Karen Pálmadóttur á Kaplakrikavelli í Hafnarfirði í gær. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Íslandsmeisturum Breiðabliks mistókst að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn í fótbolta kvenna þegar liðið tók á móti Stjörnunni í 19. umferð Bestu deildarinnar á Kópavogsvelli í gær. 

Með sigri hefðu Blikar, sem voru með 49 stig á toppi deildarinnar, getað tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn þar sem FH, sem er í öðru sætinu, mistókst að vinna Val í Kaplakrika fyrr um daginn en FH er með 39 stig í öðru sætinu og hefði ekki getað náð Blikum að stigum í fjórum síðustu umferðunum.

Leiknum í Kópavogi lauk hins vegar með sigri Stjörnunnar, 2:1, eftir að Samantha Smith hafði komið Breiðabliki yfir á 25. mínútu en þetta var fyrsta tap Breiðabliks í deildinni síðan 23. maí og annað tap liðsins í deildinni í sumar.

