Andri Snær Stefánsson, þjálfari karlaliðs KA í handbolta, var að vonum ánægður með 31:27-sigur á HK í Íslandsmóti karla í handbolta í kvöld. Með sigrinum tvöfalda KA-menn stigafjölda sinn í deildinni og eru með 4 stig að loknum fjórum umferðum. Andri Snær hafði þetta að segja um leikinn í kvöld:
„Við vorum með frumkvæðið allan leikinn. Þeir voru alltaf að elta. Mér fannst við eiga þetta virkilega skilið enda fór gríðarleg orka í að sækja þennan sigur og ég er ofboðslega stoltur af strákunum. Við vorum mjög óánægðir með andleysið í okkur í síðasta leik og þetta var bara frábært svar við þeim leik. Við vorum flottir í dag.“
Þið byrjið af meiri krafti í leiknum, byggið upp 4-5 marka forskot í fyrri hálfleik. Síðan mæta HK-menn dýrvitlausir í seinni hálfleik og jafna leikinn tvívegis. Hvað var að gerast hjá þínu liði á þessum tímapunkti?
„HK kom með mjög flott áhlaup á okkur. HK er með gríðarlega gott lið, vel þjálfað af KA-manni. Við vorum bara í smá hiksti sóknarlega og þeir gengu bara á lagið. Við náðum samt að höggva á þann hnút og það var mikilvægt. Við vorum algjörlega með þá varnarlega í fyrri hálfleik en í seinni hálfleik gáfum við eftir.
Við fórum síðan í 7 á 6 af því mér fannst við þurfa að krydda þetta eitthvað. Það heppnaðist mjög vel og ég er gríðarlega ánægður með útkomuna úr því hjá okkur. Greinilega akkúrat kryddið sem okkur vantaði á þeim tímapunkti. Við vildum þetta svo mikið og það er gaman að vera þjálfari hjá liði þegar þetta er útkoman.“
Þegar ca. 9 mínútur eru eftir þá er leikurinn í járnum og jafn. Síðan náið þið að keyra yfir HK á endasprettinum og vinna. Hvað skar úr um hvort liðið myndi vinna í kvöld?
„Það voru ákveðin klókindi myndi ég segja. Við vorum að ná að hægja á tempóinu með því að fara í 7 á 6. Þá sáum við betur færin sem vörnin þeirra var að bjóða okkur upp á. Síðan á sama tíma fóru þeir að missa boltann frá sér og gera mistök. Þannig að það var ákveðin heppni en það þarf að vinna fyrir henni líka.“
Næsti leikur hjá ykkur er á móti ÍR í KA-heimilinu. Er ekki gerð krafa um sigur í þeim leik?
„Við erum mjög spenntir að spila á heimavelli. Við erum bara búnir að spila einn leik af fyrstu fjórum þar. KA-heimilið er besta handboltahúsið á landinu og við ætlum að hafa góðan viðburð þar fyrir fólkið okkar og taka 2 stig á heimavelli,“ sagði Andri Snær í samtali við mbl.is.