„Við vorum kannski of passívir í fyrri hálfleik en lögum það og mér fannst við taka alla stjórn í seinni hálfleik og verðskulduðum sigurinn,“ sagði Brynjar Kristmundsson þjálfari Víkings Ó. eftir 2:0-sigur liðsins gegn Tindastól í úrslitaleik bikarkeppni neðri deilda karla í knattspyrnu á Laugardalsvelli í kvöld.
„Við ætluðum að byrja af krafti en vorum aðeins of passívir en löguðum það í hálfleik. Við hefðum getað skorað í fyrri en þeir líka og við héldum þeim lengra frá markinu okkar í seinni hálfleik og hefðum getað skorað fleiri mörk,“ sagði Brynjar í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
„Eins og við vissum og erum búnir að tala um alla vikuna þá er Tindastóll með mjög gott lið. Þeir pressuðu okkur og eru búnir að slá út Þrótt Vogum, Kormák/Hvöt og það er engin tilviljun að þeir eru í úrslitaleiknum.
Mér fannst við betri í dag, sköpum okkur fleiri færi. Vorum kannski minna með boltann en við erum vanalega í leikjunum okkar en strákarnir vörðust ótrúlega vel og héldu þeim frá markinu okkar, bjuggu til fínar skyndisóknir og héldu vel í boltann svo þetta var bara mjög gott.
Þeir gáfu okkur alvöru leik og eru með virkilega vel þjálfað lið, orkumikið og hápressa. Ég er búinn að vera að leikgreina þá í vikunni og er búinn að njóta þess að horfa á þá, þetta er gott lið og ég óska þeim góðs gengis í framhaldinu.“
Tindastóll vildi frá tvær vítaspyrnur í leiknum en fékk þær ekki.
„Í fyrra skiptið var ég einmitt að tala við aðstoðarþjálfarann minn, þannig ég missti af því, en fannst seinna ekki vera víti frá mínu sjónarhorni, en ég var langt frá því svo ég veit það ekki.“
Fyrra mark Víkings kom beint úr aukaspyrnu af miðjum vallarhelming Tindastóls. Luis Alberto Diez Ocerin skoraði það.
„Þú skapar þína eigin heppni. Hann er góður spyrnumaður og ég var í frábærri stöðu til að sjá þetta og vissi um leið og hann snerti boltann að þetta væri að fara að vera mark.
Hann er mjög góður leikmaður og skotmaður og er með fullt skotleyfi frá okkur.“