Þurfum að halda spennustiginu réttu

Arnþór Ari Atlason fyrirliði HK í fótbolta var fullur tilhlökkunar í samtali við mbl.is á blaðamannafundi sem haldinn var fyrir leik Keflavíkur og HK. Liðin mætast á Laugardalsvellinum á morgun í úrslitaleik um laust sæti í Bestu deildinni.
Hvernig líst þér á leikinn sem er framundan?
„Bara virkilega vel, það er skemmtilegt að fá að taka þátt í úrslitaleik. Keflavík er verðugur andstæðingur sem við mætum, þannig það er allt til alls að þetta verði frábær leikur.“
Aðeins um gengi HK í sumar í fyrstu deildinni í þessum 22 leikjum?
„Það hefur mestmegnis verið gott, auðvitað var fyrsta markmið okkar að enda í efsta sæti og fara beint upp. Þegar það var ljóst að það næðist ekki, þá er það markmiðið að klára þetta núna í þessum umspilssleikjum.
Tímabilið hefur heilt yfir verið gott, við vorum kannski aðeins hægir í gang að mínu mati. En síðustu vikur höfum við frekar sannfærandi og vonandi heldur það áfram á laugardaginn.“
Þessir leikir ykkar við Þrótt R. voru ansi fjörugir, það var mikið af mörkum og látum. Býst þú við einhverju svipuðu á laugardaginn?
„Vonandi, maður vill spila mikilvæga leiki, en maður vill líka að leikirnir séu skemmtilegir sem við spilum. Þeir voru sannarlega skemmtilegir þessir tveir leikir við Þrótt. Þannig að vonandi, við viljum að áhorfendur muni skemmta sér á laugardaginn. Við munum allavega gera okkar í HK-liðinu að gera þetta sem skemmtilegastan leik fyrir okkar áhorfendur.“
Nú ert þú reynslumikill leikmaður, hverju ert þú að miðla til þinna leikmanna og kannski sérstaklega þeirra yngri, fyrir leikinn?
„Aðallega að halda spennustiginu réttu. Við megum ekki mála þennan leik upp sem einhverja óyfirstíganlega hindrun, þannig að ég er frekar að reyna að dempa spennustigið niður.
Mitt hlutverk er að fá menn til að undirbúa sig á sama hátt og fyrir alla leiki og njóta þess að fá að spila svona leik, sem er ekki sjálfsagt. Þannig að við eigum að njóta þess í botn, bæði í vikunni núna fyrir leik og í leiknum sjálfum.“
Þið sigruðuð 3:0 í báðum innbyrðis leikjum liðanna á tímabilinu. Hjálpar það ykkur eða skiptir það litlu máli þegar að út í svona leik er komið?
„Ég held að það skipti voðalega litlu máli, hver leikur hefur sitt líf. Við þurfum bara að einbeita okkur að því að frammistaða okkar sé upp á tíu og þá vonandi fer þetta á þann hátt sem við viljum,“ sagði Arnþór Ari Atlason að lokum.