„Mér fannst frammistaðan kannski ekki alveg eins og við höfum sýnt í sumar,“ sagði Sverrir Hrafn Friðriksson fyrirliði Tindastóls eftir 2:0-tap liðsins í úrslitaleik neðrideilda karla í knattspyrnu á Laugardalsvelli í kvöld.
„Mér fannst við eiga meira inni en mér fannst þeir í rauninni spila betur í fyrri hálfleik og við komum svolítið erfiðlega inn í þetta,“ sagði Sverrir í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
„Við áttum fín hálffæri í þessu og mér finnst að við áttum að fá tvö víti í þessu en það féll ekki með okkur í dag og þeir skora tvö mörk og í því felst munurinn.“
Er þá hægt að kenna öðrum en ykkur um að svo fór sem fór í kvöld?
„Nei, við förum ekki að kenna neinum um en eins og ég var að segja þá fannst mér við eiga að fá tvö víti en það fellur ekki alltaf með manni.“
Tindastóll sló út nokkur lið í deildinni fyrir ofan sig á leiðinni í úrslitaleikinn og stóð sig vel í bikarkeppninni heilt yfir.
„Ég er mjög stoltur af mínu liði og við megum alveg hreykja okkur af þessum árangri sem við náum í þessari keppni. Ég er mjög ánægður með strákana og þetta er eitthvað til að byggja á.
Það er klárlega stefnan að fara upp um á næsta ári. Við ætlum að gera betur í þessari keppni og stefnum klárlega á að fara upp um deild.“