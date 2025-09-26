Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.9.2025 | 22:20

Víkingur Ó. - Tindastóll, staðan er 2:0

Víkingar fagna bikarnum.
Víkingar fagna bikarnum. mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is

Ásta Hind Ómarsdóttir

astahind@mbl.is

Víkingur Ó. sigraði Tindastól í úrslitaleik bikarkeppni neðrideilda sem fór fram á Laugardalsvelli í kvöld. Leikurinn endaði 2:0.

Staðan var markalaus í hálfleik en það var ekki því það vantaði færi. Ingólfur Sigurðsson fékk flott færi þegar sex mínútur voru liðnar en hann fékk boltann og pláss á vítateigslínu Tindastóls en skaut rétt fram hjá.

Tindastóll fékk frábært færi á 22. mínútu en eftir skyndisókn og flott spil Stólanna við vítateig Víkings fékk Arnar Ólafsson boltann og hafði tíma til að leggja hann fyrir sig og fara í skot sem fór rétt fram hjá. 

Ivan López fagnar öðru marki Ólafsvíkinga.
Ivan López fagnar öðru marki Ólafsvíkinga. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Áður en Tindastóll komst á vallarhelming Víkings í seinni hálfleik skoraði Luis Tato Diez óvart eitt fallegasta mark úr aukaspyrnu sem Laugardalsvöllur hefur séð.

Víkingur fékk aukaspyrnu á miðjum vallarhelming Tindastóls og Luis setti boltann beint í samskeytin úr henni og staðan var 1:0.

Tindastóll ætlaði að svara strax og áttu fína sókn tveimur mínútum eftir markið en Kolbeinn Tumi Sveinsson skaut yfir.

Benjamín Jóhannes Gunnlaugarson úr Tindastóli eltir Ingólf Sigurðsson hjá Víkingi …
Benjamín Jóhannes Gunnlaugarson úr Tindastóli eltir Ingólf Sigurðsson hjá Víkingi úr Ólafsvík í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Á 69. mínútu skoraði Ivan López seinna mark Víkings þegar Luis tók aukaspyrnu á sama stað en í þetta skipti fór hún á fjærsvæðið þar sem Ivan skallaði boltann niður í grasið og í fjærhornið.

Tindastólsmenn vildu tvær vítaspyrnur í leiknum og gáfust ekki upp og sóttu fram á lokamínútu leiksins en það gekk ekki upp og leikurinn endaði 2:0.

Leiklýsing

Víkingur Ó. 2:0 Tindastóll opna loka
90. mín. Fjórar mínúturt í uppbótartíma.
