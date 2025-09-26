Víkingur Ó. - Tindastóll, staðan er 2:0

Víkingur Ó. sigraði Tindastól í úrslitaleik bikarkeppni neðrideilda sem fór fram á Laugardalsvelli í kvöld. Leikurinn endaði 2:0.
Staðan var markalaus í hálfleik en það var ekki því það vantaði færi. Ingólfur Sigurðsson fékk flott færi þegar sex mínútur voru liðnar en hann fékk boltann og pláss á vítateigslínu Tindastóls en skaut rétt fram hjá.
Tindastóll fékk frábært færi á 22. mínútu en eftir skyndisókn og flott spil Stólanna við vítateig Víkings fékk Arnar Ólafsson boltann og hafði tíma til að leggja hann fyrir sig og fara í skot sem fór rétt fram hjá.
Áður en Tindastóll komst á vallarhelming Víkings í seinni hálfleik skoraði Luis Tato Diez óvart eitt fallegasta mark úr aukaspyrnu sem Laugardalsvöllur hefur séð.
Víkingur fékk aukaspyrnu á miðjum vallarhelming Tindastóls og Luis setti boltann beint í samskeytin úr henni og staðan var 1:0.
Tindastóll ætlaði að svara strax og áttu fína sókn tveimur mínútum eftir markið en Kolbeinn Tumi Sveinsson skaut yfir.
Á 69. mínútu skoraði Ivan López seinna mark Víkings þegar Luis tók aukaspyrnu á sama stað en í þetta skipti fór hún á fjærsvæðið þar sem Ivan skallaði boltann niður í grasið og í fjærhornið.
Tindastólsmenn vildu tvær vítaspyrnur í leiknum og gáfust ekki upp og sóttu fram á lokamínútu leiksins en það gekk ekki upp og leikurinn endaði 2:0.