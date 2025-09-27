Breiðablik knúði fram jafntefli í Kaplakrika

FH tók á móti Breiðablik í 24. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í dag og lauk leiknum með jafntefli 1:1.
Eftir leikinn er FH í 5. sætinu með 31 stig en Breiðablik er í 4. sætinu með 36 stig en bæði liðin spila í efri hluta deildarinnar.
Leikurinn fór rólega af stað og virtist sem hvorugt liðið væri til í að leggja til atlögu af alvöru. Fyrsta alvöru færið kom á 15. mínútu þegar Böðvar Böðvarsson skaut yfir markið úr frábæru skotfæri eftir sendingu frá Kjartani Kára Halldórssyni.
Það kom á óvart að það var pressulaust FH-liðið sem sótti mun meira en Breiðablik sem maður hefði haldið fyrir leik að myndu berjast til síðasta manns í að vinna FH.
Á 27. mínútu kom besta væri Blika. Kristinn Jónsson tók aukaspyrnu sem barst inn í teig FH. Þar var Damir Muminovic mættur og skallaði hann góðu skoti á mark FH sem Mathias Rosenorn varði vel.
FH fékk hornspyrnu á 34. mínútu. Spyrnuna skallaði Ísak Óli Ólafsson að marki Breiðabliks en boltinn hafnaði í þverslánni og yfir markið.
Á 45. mínútu skallaði Sigurður Bjartur Hallson boltann að marki en Anton Ari varði vel í horn.
Staðan í hálfleik var 0:0.
Seinni hálfleikurinn byrjaði rólega. Fyrsta góða færi seinni hálfleiks reyndist einnig vera fyrsta mark leiksins þegar Baldur Kári Helgason kom boltanum á Tómas Orra Róbertsson eftir mikla baráttu. Tómas Orri afgreiddi boltann laglega í netið og staðan orðin 1:0 fyrir FH.
Blikar gerðu atlögu að marki FH strax í kjölfarið og átti Kristófer Ingi Kristinsson skot á mark FH sem Mathias Rosenorn varði í horn.
Á 65. mínútu munaði minnstu að Sigurður Bjartur Hallsson kæmist fram hjá Antoni Ara Einarssyni í marki Breiðabliks og skoraði en Anton Ari náði boltanum af honum með glæsilegum hætti.
Blikar fengu álitlegt færi til að jafna leikinn á 74. mínútu þegar Kristinn Jónsson keyrði upp vinstri kantinn, gaf boltann með jörðinni fyrir markið og þar ætti Kristinn Steindórsson og skaut boltanum yfir markið.
Sigurður Bjartur Hallsson komst í frábært færi á 76. mínútu þegar hann komst í skotfæri við markteig Blika en Anton Ari varði vel.
Anton Logi Lúðvíksson átti stórkostlegt vinstrifótarskot á 82. mínútu sem Mathias Rosenorn varði sömuleiðis stórkostlega í horn.
Blikar sóttu meira síðustu mínúturnar og leituðu að jöfnunarmarkinu. Það kom á 88. Mínútu þegar Kristinn Jónsson gaf boltann fyrir markið og Guðmundur Magnússon skallaði boltann glæsilega í markið.
Í kjölfarið fékk Mathias Rosenorn sitt annað gula spjald og þar með rautt spjald. FH-ingar þurftu því að setja Sigurð Bjart Hallsson í markið þar sem þeir áttu ekki inni fleiri stopp til að gera skiptingu.
Eftir þetta fór allt bit úr sóknarleik FH-inga sem fóru í þá vegferð að reyna halda stiginu. Þegar 5 mínútur voru liðnar af uppbótartíma leiksins fékk Kristinn Jónsson frábært skotfæri til að stela sigrinum en Sigurður Bjartur Hallsson sýndi frábæra takta og varði skotið.
1:1 jafntefli niðurstaðan í fjörugum leik á Kaplakrikavelli.
|Brentford
|3:1
|Man. Utd
|+6 3:1 - Daninn gulltryggir sigur Brentford! Jensen fær boltann frá Yarmolyuk og smellir honum í netið utan teigs. Boltinn var í finni hæð fyrir Bayindir en markverðinum tókst ekki að verja. Þarna hefði hann átt að gera miklu betur.Mathias Jensen (Brentford) skorar
|ÍA
|3:2
|KR
|3:2. Mikilvægur sigur Skagamanna. Seinni hálfleikurinn var mikil skemmtun og vesen KR heldur áfram.Leik lokið
|Crystal Palace
|2:1
|Liverpool
|+7 2:1 Palace er að tryggja sér sigurinn! Guéhi vinnur skallaboltann í kjölfar langs innkasts og Nketiah skorar með góðu vinstri fótar skoti af stuttu færi! Setti boltann á milli fóta Alisson!Eddie Nketiah (Crystal Palace) skorar