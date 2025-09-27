Fram – FHL kl. 19.15, bein lýsing

Fram og FHL eigast við í 19. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Framvellinum í Úlfarsárdal klukkan 19.15.
Fram er í áttunda sæti með 21 stig og gylltryggir sér áframhaldandi veru í deildinni með sigri. FHL er þegar fallið.
Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|Brentford
|3:1
|Man. Utd
|+6 3:1 - Daninn gulltryggir sigur Brentford! Jensen fær boltann frá Yarmolyuk og smellir honum í netið utan teigs. Boltinn var í finni hæð fyrir Bayindir en markverðinum tókst ekki að verja. Þarna hefði hann átt að gera miklu betur.Mathias Jensen (Brentford) skorar
|FH
|1:1
|Breiðablik
|Bráðfjörugum leik lokið hér á Kaplakrikavelli og niðurstaðan 1:1 jafntefli.Leik lokið
|ÍA
|3:2
|KR
|3:2. Mikilvægur sigur Skagamanna. Seinni hálfleikurinn var mikil skemmtun og vesen KR heldur áfram.Leik lokið
|Crystal Palace
|2:1
|Liverpool
|+7 2:1 Palace er að tryggja sér sigurinn! Guéhi vinnur skallaboltann í kjölfar langs innkasts og Nketiah skorar með góðu vinstri fótar skoti af stuttu færi! Setti boltann á milli fóta Alisson!Eddie Nketiah (Crystal Palace) skorar