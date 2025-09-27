Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.9.2025 | 18:15

Fram – FHL kl. 19.15, bein lýsing

Murielle Tiernan í baráttu við Róseyju Björgvinsdóttur. Ljósmynd/Kristinn Steinn
Fram og FHL eigast við í 19. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Framvellinum í Úlfarsárdal klukkan 19.15.

Fram er í áttunda sæti með 21 stig og gylltryggir sér áframhaldandi veru í deildinni með sigri. FHL er þegar fallið.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Brentford 3:1 Man. Utd opna
90. mín. Mathias Jensen (Brentford) skorar +6 3:1 - Daninn gulltryggir sigur Brentford! Jensen fær boltann frá Yarmolyuk og smellir honum í netið utan teigs. Boltinn var í finni hæð fyrir Bayindir en markverðinum tókst ekki að verja. Þarna hefði hann átt að gera miklu betur.
FH 1:1 Breiðablik opna
90. mín. Leik lokið Bráðfjörugum leik lokið hér á Kaplakrikavelli og niðurstaðan 1:1 jafntefli.
ÍA 3:2 KR opna
90. mín. Leik lokið 3:2. Mikilvægur sigur Skagamanna. Seinni hálfleikurinn var mikil skemmtun og vesen KR heldur áfram.
Crystal Palace 2:1 Liverpool opna
90. mín. Eddie Nketiah (Crystal Palace) skorar +7 2:1 Palace er að tryggja sér sigurinn! Guéhi vinnur skallaboltann í kjölfar langs innkasts og Nketiah skorar með góðu vinstri fótar skoti af stuttu færi! Setti boltann á milli fóta Alisson!
Keflavík 4:0 HK opna
90. mín. Leik lokið Til hamingju, Keflavík!

Leiklýsing

Fram 0:0 FHL opna loka
0. mín. Gott kvöld og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Fram og FHL í 19. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta.
mbl.is
