Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.9.2025 | 18:09 | Uppfært 18:47

Keflavík í Bestu deildina eftir stórsigur

Keflvíkingar fagna sæti í Bestu deildinni í leikslok.
Keflvíkingar fagna sæti í Bestu deildinni í leikslok. mbl.is/Hákon
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Keflavík tryggði sér í kvöld sæti í Bestu deild karla í fótbolta með sigri á HK, 4:0, í úrslitaleik umspils 1. deildarinnar á Laugardalsvelli.

Fyrri hálfleikur var algjör draumur fyrir Keflavík. Stefan Alexander Ljubicic kom Keflavík yfir á 14. mínútu með skalla af stuttu færi eftir góða fyrirgjöf frá Muhamed Alghoul.

Aðeins fjórum mínútum síðar tvöfaldaði Eiður Orri Ragnarsson forskot Keflvíkinga með hnitmiðuðu skoti í teignum eftir aðra sendingu frá Alghoul.

Eiður Orri Ragnarsson fagnar öðru marki Keflvíkur.
Eiður Orri Ragnarsson fagnar öðru marki Keflvíkur. mbl.is/Hákon

Keflvíkingar voru ekki hættir í fyrri hálfleik því Frans Elvarsson gerði þriðja markið á 43. mínútu með góðum skalla í teignum og nældi Alghoul í þriðju stoðsendinguna því hann átti sendinguna á fyrirliðann.

HK ógnaði lítið í fyrri hálfleik og voru hálfleikstölur því 3:0.

HK-ingum gekk illa að skapa sér góð færi framan af í seinni hálfleik og voru Keflvíkingar skynsamir í afar góðri stöðu.

Þeir gulltryggðu svo sætið í Bestu deildinni með fjórða markinu á 86. mínútu þegar Kári Sigfússon afgreiddi boltann glæsilega í hornið utan teigs eftir sendingu frá Viktori Elmari Gautasyni.

Keflvíkingar fagna fyrsta marki leiksins.
Keflvíkingar fagna fyrsta marki leiksins. mbl.is/Hákon
Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Brentford 3:1 Man. Utd opna
90. mín. Mathias Jensen (Brentford) skorar +6 3:1 - Daninn gulltryggir sigur Brentford! Jensen fær boltann frá Yarmolyuk og smellir honum í netið utan teigs. Boltinn var í finni hæð fyrir Bayindir en markverðinum tókst ekki að verja. Þarna hefði hann átt að gera miklu betur.
FH 1:1 Breiðablik opna
90. mín. Leik lokið Bráðfjörugum leik lokið hér á Kaplakrikavelli og niðurstaðan 1:1 jafntefli.
ÍA 3:2 KR opna
90. mín. Leik lokið 3:2. Mikilvægur sigur Skagamanna. Seinni hálfleikurinn var mikil skemmtun og vesen KR heldur áfram.
Crystal Palace 2:1 Liverpool opna
90. mín. Eddie Nketiah (Crystal Palace) skorar +7 2:1 Palace er að tryggja sér sigurinn! Guéhi vinnur skallaboltann í kjölfar langs innkasts og Nketiah skorar með góðu vinstri fótar skoti af stuttu færi! Setti boltann á milli fóta Alisson!
Fram 0:0 FHL opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Keflavík 4:0 HK opna loka
90. mín. Það verða að minnsta kosti sex mínútur í uppbótartíma. Ósennilegt að HK skori fjögur.
mbl.is
Fleira áhugavert
Ræddu ný líftæknilyf við Alzheimer Vilja ekki braut nær byggðinni Fjöldi gekk út þegar Netanjahú hóf ræðu sína Léttur vikur úr Búrfellshólma
Fleira áhugavert
Borgin valdi að auka umferðartafir Þjóðaröryggisráð ekki kallað saman „Það eru ekki alltaf jólin“ Takmörkun aðgangs að Heiðmörk óviðunandi