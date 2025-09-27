Keflavík í Bestu deildina eftir stórsigur

Keflavík tryggði sér í kvöld sæti í Bestu deild karla í fótbolta með sigri á HK, 4:0, í úrslitaleik umspils 1. deildarinnar á Laugardalsvelli.
Fyrri hálfleikur var algjör draumur fyrir Keflavík. Stefan Alexander Ljubicic kom Keflavík yfir á 14. mínútu með skalla af stuttu færi eftir góða fyrirgjöf frá Muhamed Alghoul.
Aðeins fjórum mínútum síðar tvöfaldaði Eiður Orri Ragnarsson forskot Keflvíkinga með hnitmiðuðu skoti í teignum eftir aðra sendingu frá Alghoul.
Keflvíkingar voru ekki hættir í fyrri hálfleik því Frans Elvarsson gerði þriðja markið á 43. mínútu með góðum skalla í teignum og nældi Alghoul í þriðju stoðsendinguna því hann átti sendinguna á fyrirliðann.
HK ógnaði lítið í fyrri hálfleik og voru hálfleikstölur því 3:0.
HK-ingum gekk illa að skapa sér góð færi framan af í seinni hálfleik og voru Keflvíkingar skynsamir í afar góðri stöðu.
Þeir gulltryggðu svo sætið í Bestu deildinni með fjórða markinu á 86. mínútu þegar Kári Sigfússon afgreiddi boltann glæsilega í hornið utan teigs eftir sendingu frá Viktori Elmari Gautasyni.
|Brentford
|3:1
|Man. Utd
|+6 3:1 - Daninn gulltryggir sigur Brentford! Jensen fær boltann frá Yarmolyuk og smellir honum í netið utan teigs. Boltinn var í finni hæð fyrir Bayindir en markverðinum tókst ekki að verja. Þarna hefði hann átt að gera miklu betur.Mathias Jensen (Brentford) skorar
|FH
|1:1
|Breiðablik
|Bráðfjörugum leik lokið hér á Kaplakrikavelli og niðurstaðan 1:1 jafntefli.Leik lokið
|ÍA
|3:2
|KR
|3:2. Mikilvægur sigur Skagamanna. Seinni hálfleikurinn var mikil skemmtun og vesen KR heldur áfram.Leik lokið
|Crystal Palace
|2:1
|Liverpool
|+7 2:1 Palace er að tryggja sér sigurinn! Guéhi vinnur skallaboltann í kjölfar langs innkasts og Nketiah skorar með góðu vinstri fótar skoti af stuttu færi! Setti boltann á milli fóta Alisson!Eddie Nketiah (Crystal Palace) skorar