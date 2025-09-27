Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.9.2025 | 7:00

Landsliðsþjálfarinn skaut á íslenska fjölmiðla

Þorsteinn Halldórsson.
Þorsteinn Halldórsson. AFP/Francis Coffrini

Tengdar fréttir

Fyrsta sætið

Þorsteinn Halldórsson.

Íhugaði alvarlega að hætta með landsliðið

» Fleiri tengdar fréttir

„Ég ætla að segja þetta hreint út,“ sagði Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, í Fyrsta sætinu.

Þorsteinn stýrði íslenska liðinu á Evrópumótinu 2025 í Sviss í sumar en þetta var hans annað stórmót með liðið eftir að hafa tekið við þjálfun þess í janúar árið 2021.

Mín tilfinning

Íslenska liðið hefur fengið sinn skerf af gagnrýni á þessu ári þar sem liðinu hefur gengið illa að ná í úrslit, líkt og á EM, en Þorsteinn er á því að umræðan verði oft of neikvæð í kringum landsliðið.

„Stundum finnst mér eins og fjölmiðlar séu ekki með okkur í liði,“ sagði Þorsteinn.

„Þeir eru fljótir að snúa við okkur bakinu, það er mín tilfinning. Ég var að bera þetta saman við kvennalandsliðið í handbolta þegar þær voru á stórmóti. Ég fylgdist mjög vel með allri fjölmiðlaumræðu í kringum það mót.

Þær töpuðu öllum leikjunum í riðlinum og fóru svo í Forsetabikarinn. Þá fóru þær að vinna leiki og umræðan breyttist en þær voru aldrei gagnrýndar fyrir að tapa þessum leikjum. Ég er ekki að tala um að það megi ekki gagnrýna en mér finnst það stundum þannig að ef liðið tapar einum leik þá fer þetta mjög fljótt í mjög neikvæða umræðu,“ sagði Þorsteinn meðal annars.

Hægt er að hlusta á umræðuna í heild sinni í spil­ar­an­um hér fyr­ir ofan eða með því að smella hér. Þátt­ur­inn er einnig aðgengi­leg­ur á öll­um helstu hlaðvarps­veit­um.

Tengdar fréttir

Fyrsta sætið

Þorsteinn Halldórsson.

Íhugaði alvarlega að hætta með landsliðið

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
„Það eru ekki alltaf jólin“ Þjóðaröryggisráð ekki kallað saman Ræddu ný líftæknilyf við Alzheimer Fékk ekki að ráða hvað yrði gert við eigið hús
Fleira áhugavert
Ýtt út í að gera bíómyndir „Markmiðið að skapa sundrungu og hræða okkur“ Sex ára leit bar loks árangur Undirbúa að hefja flug að nýju
Loka