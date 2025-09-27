Magnað afrek að komast í þennan leik

„Það var ákveðið bensínleysi,“ sagði Hermann Hreiðarsson þjálfari HK í samtali við mbl.is eftir tap fyrir Keflavík, 4:0, í úrslitum umspilsins um sæti í Bestu deild karla í fótbolta á næsta ári á Laugardalsvelli í kvöld.
„Síðustu fjórir leikir hafa verið miklir pressuleikir og geggjaðir leikir. Leikirnir voru að fara 5:2 og 4:0 og svo unnum við sterkt lið Þróttar tvisvar í röð. Það var líka skellur að missa Þorstein Aron, okkar besta mann í sumar, sem náði ekki að klára þetta.
Bart kom líka sterkur inn og var ekki með í kvöld. Það eru tveir sterkir póstar sem voru ekki með. Við urðum óöruggir þegar við fengum þetta fyrsta mark á okkur,“ sagði Hermann.
Þrátt fyrir vonbrigðin í kvöld er Hermann stoltur af sínu liði eftir gott tímabil en margir ungir leikmenn léku vel fyrir Kópavogsliðið á leiktíðinni.
„Fyrst og fremst er ég gríðarlega stoltur af þessu kornunga liði. Það er mikið af HK-strákum sem hafa verið frábærir. Að komast í þennan leik er magnað afrek. Það vantaði herslumuninn í dag.
Þetta er búið að vera geggjað sumar. Ívar og Arnþór hafa spilað eitthvað af viti en annars er þetta bara nýtt lið. Þetta eru leikmenn sem hafa komið úr deild fyrir neðan og svo kornungir strákar sem fengu eldskírnina í sumar. Árangurinn er geggjaður og við tökum þetta jákvæða með okkur,“ sagði Hermann.